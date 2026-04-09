El Sevilla espera que Alexis Ciria dé el último paso: el canterano derriba puertas en el Real Madrid

El prometedor atacante extremeño cambió el Sevilla Atlético por el Juvenil A madridista en enero. Desde entonces, ha jugado en tres categorías distintas y en cinco torneos diferentes marcando algún gol en todos ellos. En Nervión esperan pillar un buen pellizco con su siguiente reto

El Sevilla FC no pierde de vista a Alexis Ciria, extremo de sólo 18 años recién cumplidos que hasta hace menos de cuatro meses era uno de los futbolistas más prometedores de su cantera, junto al centrocampista onubense Nico Guillén, y que en el pasado mercado invernal de fichajes hizo las maletas para aceptar la oferta de embarcarse en el Real Madrid.

En el club nervionense se vieron bastantes sorprendidos por el deseo de salir expresado por el jovencísimo futbolista extremeño, pero confían en que acabe dando ese último paso que le queda como jugador merengue para dejar así un jugoso rédito económico en las arcas de la entidad blanquirroja, que no anda con una economía muy boyante, que se diga. La 25/26 del pacense está siendo vertiginosa.

Alexis Ciria suma 7 goles con el Real Madrid en tres categorías y en cinco torneos distintos

En Nervión se quedaron con las manos prácticamente vacías tras la marcha de Alexis Ciria a 'La Fábrica'; pero al menos se reservaron "un ingreso importante" -cuya cuantía exacta nunca ha llegado a trascender- en el caso de el eléctrico atacante nacido en Badajoz el 4 de enero de 2008 consigue debutar con el primer equipo del Real Madrid. Y a este ritmo, teniendo además en cuenta la confianza que Álvaro Arbeloa está dando a muchos jóvenes, en la capital no dudan de que lo logrará a corto o medio plazo.

La actual temporada 2025/2026 está siendo una auténtica locura para el ex del Sevilla FC, que en poco más de tres meses como madridista ha jugado y ha marcado algún gol con el Juvenil A, tanto en la liga de División de Honor (2 goles en 2 partidos) de la que ya es matemáticamente campeón como en la Copa del Rey Juvenil (1 G en 2 P) y en la UEFA Youth League (1 G, 3 P); con el Real Madrid C (1 G, 4 P), que compite en el Grupo 5 de la Segunda RFEF; y también con el Real Madrid Castilla (2 G, 3 P), en el Grupo 1 de la Primera Federación.

El ex del Sevilla Atlético también ha marcado con la selección española sub 19 y con la sub 18

En la 'Categoría de Bronce' del fútbol español, aunque en el Grupo 2, ya había jugado este mismo curso en un total de nueve encuentros con el Sevilla Atlético, aunque sin llegar a ver portería; algo que sí ha conseguido tanto con la selección española sub 19, con dos dianas en dos encuentros de clasificación para la Euro de este verano, y con la selección sub 18, con la que celebró una diana entre los tres partidos de finales del pasado mes de marzo que acabaron con la clasificación para la Ronda 2 previa al venidero Europeo de la categoría.