Consumada la fuga de Alexis Ciria, la gran promesa del Sevilla: "Es un sueño hecho realidad"

Alexis Ciria, la gran perla de la cantera nervionense, ha confirmado su fichaje por el Real Madrid, con el que ha firmado su primer contrato profesional pese a los intentos del Sevilla de retenerle

En un día con muchas novedades en el mercado sevillista con la salida de Alfon González y la llegada de Neal Maupay, ambas a falta de oficialidad, se ha consumado la fuga de una de las principales joyas de la cantera sevillista, el atacante Alexis Ciria.

Desde hace un tiempo ya era 'vox populi' que abandonaba el Sevilla para marcharse a la cantera del Real Madrid, que ha convencido al internacional sub 2018 para que cambiara la Carretera de Utrera, y hoy se ha hecho oficial con la firma de su nuevo contrato.

Alexis Ciria confirma su marcha al Real Madrid

Así, el delantero de 18 años lo ha confirmado a través de su perfil de Instagram, con imágenes en las instalaciones del Real Madrid con su familia y un texto en el que asegura que cumple un sueño.

"Estoy muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el mejor club del mundo y firmar mi primer contrato profesional", señala el ariete oriundo de Badajoz, que dio las gracias al club blanco por esta oportunidad que tantas veces había deseado,

"Agradecer al Real Madrid por la confianza depositada en mí y sobre todo a mi familia y a You First (su agencia) que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Un sueño hecho realidad. Con ganas de empezar y hacer cosas bonitas para este gran club. ¡Hala Madrid!", señala pacense.

El Sevilla hizo lo posible por renovar su contrato, pero la irrupción del Real Madrid lo convirtió en imposible, mientras que sí está en condiciones de atar a otra de sus estrellas en ciernes, Nico Guillén.

Ciria llegó a Nervión a los 11 años procedente del Flechas Negras de su tierra y pronto empezó a despuntar, llamando realmente la atención en el Cadete A con 14 goles en 11 partidos, lo que le abrió las puertas de la selección española sub 18 y también de los planes de García Pimienta, que lo llamó para varios entrenamientos y amistosos.

Largas negociaciones para un final cantado

Han sido varias semanas de negociaciones a tres bandas para finalmente alcanzar un acuerdo por cantidades desconocidas para que el delantero de Badajoz cumpliera su sueño y dejara huérfana a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de su futuro más que prometedor.

Ahora le tocará a Alexis Ciria continuar con su ilusionante proyección en La Fábrica y bajo la atención de los técnicos de los escalafones inferiores del combinado patrio, muy atentos a su evolución de cara al presente y también al futuro.