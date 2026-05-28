Juan Muñoz defiende a Sergio Ramos: "Es la persona indicada para darle un giro de 180 grados al Sevilla"

El ex jugador sevillista, actualmente en el União Leiria portugués, admite haber sufrido mucho desde la distancia por los problemas deportivos del club de Nervión, abogando por un cambio que en su opinión podría haber llegado del mano del camero

Nadie se esperaba, o mejor dicho nadie se quería creer, que la compra-venta de la mayoría accionarial del Sevilla FC pudiese dar un volantazo tan radical como el sucedido tras la reunión mantenida este pasado miércoles entre las partes. En Nervión se habían ilusionado con el inicio de una nueva era comandada por un hombre de peso y reconocido prestigio como Sergio Ramos. Todo han sido elogios para el camero, incluidos los de Monchi. Pero la realidad es que su oferta a la baja, después del acuerdo alcanzado con anterioridad, no ha gustado nada a la mayoría de los principales accionistas, por lo que, salvo milagro, no se producirá el esperado cambio de manos.

Juan Muñoz pide un cambio en el Sevilla FC y aboga por Sergio Ramos

Todos en el entorno sevillista se han posicionado a favor del que fuese campeón del mundo con la selección española. Es el caso de Juan Muñoz, ex delantero nervionense que ha firmado unos números espectaculares con el União Leiria portugués en las dos últimas campañas, quien en su entrevista con ESTADIO Deportivo rompió una lanza en favor del camero. "Yo creo que muy pocas personas conocerán tan bien el Sevilla como lo conoce Sergio Ramos. Ha jugado allí en diferentes etapas, ha salido de su cantera y vive el sevillismo como cualquier otro fanático del Sevilla y ojalá se pueda dar, se pueda cambiar de aires y hacer cosas bonitas, porque su llegada creo que le vendría muy bien al Sevilla en estos momentos tan complicados. Que una persona como él pueda llegar para intentar cambiar las cosas sería algo muy bueno, creo que es la persona indicada para darle un giro de 180 grados a lo que es el Sevilla ahora mismo", afirmó al respecto.

Desde la distancia, el ariete utrerano admite que ha sufrido "mucho" esta temporada, por ver al equipo del que es aficionado al borde del descenso una campaña más. Por ello, considera que urge un cambio para tratar de levantar el vuelo. "Lo he vivido desde dentro, sé lo que es el club, lo que es la afición, sé lo importante que es el Sevilla para la gente y para el fútbol español en general por la categoría que tiene, y todos sabemos que está pasando por malos momentos ahora. Pero por suerte se ha quedado en Primera división, que obviamente es la categoría en la que se merece estar el Sevilla, y ojalá se puedan ir cambiando cosas e intentar hacerlo mejor, porque a la vista está que algo no se está haciendo bien. El momento que está pasado el Sevilla es duro de ver y desde fuera lo he sufrido también. He estado viéndolo cada fin de semana y por suerte se ha logrado la permanencia y ahora hay que cambiar cosas para llevar al Sevilla al nivel que se merece como club y como grande de España que es y por la afición tan grande que tiene", destacó.

El valor de la cantera del Sevilla: "Han demostrado su nivel"

Al igual que el propio Sergio Ramos, Juan Muñoz se forjó en la cantera sevillista y elogia el papel de la misma en estos duros momentos, siendo la contribución de varios futbolistas surgidos de ella indispensable para lograr la salvación. "Muchas veces no somos conscientes de la gran cantera que tenemos en el Sevilla hasta que pasan este tipo de situaciones. En los momentos difíciles los canteranos siguen apretando y estando al nivel que requiere el Sevilla. Han ayudado en una parte muy grande para conseguir la permanencia. Como canterano que he sido me alegro mucho que chavales jóvenes que viven el sevillismo como cualquier aficionado puedan ayudar desde dentro en momentos difíciles. No es fácil estar ahí y todos han demostrado el nivel para estar en la elite", afirmó al respecto.

La "espina" clavada de Juan Muñoz

En su caso personal, el delantero del União Leiria solo pudo jugar 12 partidos en el primer equipo blanquirrojo en una plantilla muy diferente a la actual, sin volver a competir luego en Primera división, por lo que reconoce tener esa pequeña deuda pendiente tras una fructífera carrera principalmente en Segunda. "Mi espina sería seguramente el poder haber disfrutado más temporadas en Primera, aparte del tiempo que estuve en el Sevilla. Di en su día ese salto, pero después en el Leganés me tuve que ir cedido porque el entrenador que estaba no contaba conmigo. Luego jugué allí dos ‘play offs’ de ascenso y perdimos los dos. Así que dar ese salto a la máxima categoría sería esa espinita clavada, por decirte algo. Pero es muy difícil dedicarte al fútbol como profesional y llegar tan joven y disfrutar en tantos equipos como he estado, lo que me hace sentir orgulloso de mi carrera y de todo lo conseguido, porque nadie me ha regalado nada, ha sido a base de esfuerzo y trabajo diario. Siempre piensas qué podría haber pasado si tomas otras decisiones, pero me siento muy tranquilo y con muchas ganas de seguir dando pasos en mi carrera", afirmó.

Los entrenadores que más le han influido: "Lógicamente destacaría a Unai Emery"

El Sevilla FC en el que él trataba de abrirse hueco es el que levantó tres veces seguidas la Europa League con Unai Emery al mando, destacando al actual técnico del Aston Villa entre los muchos que han influido en su trayectoria. "He tenido la suerte de tener muchos técnicos y he aprendido mucho de ellos. Ha habido algunos que apostaron por mí, que les gustaba mi forma de jugar, y otros que tenían una idea totalmente diferente y he intentado ser lo más profesional posible y aprender también de ellos. Pero lógicamente destacaría a Unai Emery y antes, como juvenil, destacaría el trabajo de Agustín López en el Sevilla. Luego ya fuera, Cristóbal Parralo en el Alcorcón confió en mí, me dio la oportunidad y fue un gran año, pero también en el Levante estuve seis meses y no jugué apenas y pese a ello aprendí mucho de Juan Ramón López Muñiz. También Idiakez, que lo tuve en el Leganés, es un técnico espectacular y confió mucho en mí. De todos he intentado llevarme algo para seguir creciendo en mi carrera", explicó.