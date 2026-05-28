Desenlace cantado con Alfon González en el Villarreal: 'fichaje' sin ingresos para el Sevilla

El Villarreal, según apunta a ESTADIO Deportivo, arruina el negocio redondo del Sevilla con el manchego, cuyo futuro estará ahora en manos de los nervionenses, con dudas y una única certeza: Vuelve

Antonio Cordón cerró solo dos operaciones en el mercado invernal, la cesión con opción a compra de Alfon González al Villarreal y el préstamo de Maupay para reforzar a delantera, y ninguna de ellas tendrá continuidad la próxima temporada.

El punta francés se despidió tras el cierre ante el Real Madrid, pues los nervionenses no ejercerán su derecho de comprarlo por cinco millones de euros, mientras que el extremo albaceteño regresa a la disciplina sevillista para integrar de momento el nuevo proyecto en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Villarreal no tratará de quedarse con Alfon

Y es que Sevilla y Villarreal pactaron una opción de compra de siete millones de euros a la conclusión del curso y, según apuntan a ESTADIO Deportivo fuentes próximas a la entidad castellonense, en La Cerámica no ejecutarán dicha cláusula ni tratarán de negociar para hacerse con los servicios a título definitivo de Alfon, por lo que su breve etapa como amarillo finalizó en el choque contra el Atlético de Madrid.

Un desenlace cantado por su escaso protagonismo a las órdenes de Marcelino García Toral, perjudicado por una lesión que demoró considerablemente su estreno en el Villarreal. De hecho, se perdió cuatro partidos y no se estrenó hasta el 22 de febrero contra el Valencia. A partir de ahí, participó en diez de los 14 choques ligueros disputados por los amarillos, si bien solo en tres, ante Athletic, Oviedo y Mallorca partió de incio, con el saldo de un gol ante el club bilbaíno.

Además, en la recta final no ha entrado al campo en tres de los últimos cinco partidos, lo que allanó el camino a la decisión final del Villarreal, que no apostará por su continuidad.

El Sevilla no hará caja con Alfon, que, de momento, integrará el nuevo proyecto nervionense

Es cierto que era difícil que el Sevilla hiciera caja en verano por el manchego, pues se sabía que no recalaba en La Cerámica para ejercer de titular, pero siempre había la esperanza de que sorprendiera y se firmara un negocio redondo con su traspaso definitivo. Y es que, cabe recordar, que Alfon aterrizó en Nervión con la carta de libertad tras terminar contrato con el Celta, por lo que no supuso ningún desembolso, firmando hasta el 30 de junio de 2028.

Por ende, el Sevilla se queda sin un ingreso millonario que habría venido de perlas, pero queda el consuelo que, en cierto modo, su regreso lo convierte en un 'fichaje' para un nuevo proyecto envuelto en la más absoluta incertidumbre siempre y cuando no se opte por una nueva salida si llega una oferta interesante.

De momento, se sumará al grupo sevillista para empezar la pretemporada después de que en el primer tramo de la campaña 25/26 dejara algún destello, con dos goles en los 463 minutos que vistió la elástica del Sevilla antes de ser cedido. Dos lesiones le frenaron y no le concedieron ni continuidad ni le permitieron ofrecer su mejor versión.

La decisión, ahora, en el tejado del Sevilla

A día de hoy, su valor de mercado asciende a tres millones y lo que ocurra en verano es una incógnita, si bien ya se conoce con seguridad que la decisión correrá a cargo del Sevilla tras la tomada ya por el Villarreal de no ejercer la opción de compra ni negociar.