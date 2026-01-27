El Sevilla anuncia la cesión de Alfon al Villarreal con condiciones ventajosas

El club nervionense ha hecho oficial la cesión con opción a compra del extremo tras alcanzar un acuerdo con el Villarreal que beneficia los intereses sevillista por un ahorro que le permite lanzarse al mercado

El Sevilla ha confirmado en la noche de hoy la salida de Alfon González tras el acuerdo alcanzado con el Villarreal para su cesión hasta final de temporada. Una operación que ha sorprendido en cierto modo, pues el albaceteño no entraba en las quinielas para salir, pero que resulta muy conveniente para los intereses nervionenses.

Y es que, lastrado por las lesiones, el extremo no ha gozado de continuidad y su marcha no supone un gran menoscabo para la plantilla, pero sí un movimiento clave para poder reforzar la delantera con la llegada de Maupay junto a la lesión de larga duración de Marcao.

"El Sevilla FC y el Villarreal CF han llegado a un acuerdo para la cesión de Alfon al conjunto amarillo hasta final de la presente temporada, préstamo que incluye la opción de compra de cara a la próxima campaña. Alfon, quien llegase al plantel blanquirrojo este verano, ha disputado diez encuentros como sevillista en LaLiga, en los que ha anotado un tanto, en Montilivi ante el Girona, y otros tres duelos en la Copa del Rey con un gol ante el CD Extremadura", reza el comunicado lanzado por el Sevilla para anunciar el adiós del manchego.

Dicha opción de compra a la que hace referencia el club se eleva a siete millones de euros y en el caso de que el Villarreal decidiera ejercerla dejaría una suculenta plusvalía en el Sánchez-Pizjuán, pues cabe recordar que Víctor Orta lo fichó con la carta de libertad al acabar contrato con el Celta.

El Villarreal asume la totalidad de la ficha del extremo

No obstante, lo más relevante para el Sevilla a día de hoy es que el Villarreal, que también anunció la cesión, asume la totalidad de la ficha de Alfon hasta final de curso, lo que supone un importante ahorro salarial para el Sevilla que rebaja el acumulado y abre la puerta a la incorporación necesaria para el ataque.

Por ende, a tenor de las circunstancias, se trata de una operación ventajosa para los blanquirrojos, aprovechando que el 'Submarino' llevaba tiempo detrás del extremo y que ahora necesitaba cubrir las bajas de Akhomach y Manor Salomon.