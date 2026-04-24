Alfon aprieta para quedarse en el Villarreal y que el Sevilla haga negocio: "Estoy en mi mejor momento"

El extremo albaceteño, cedido en el club castellonense, deja su futuro en el aire, si bien asegura estar muy "feliz" en La Cerámica, donde tienen una opción de compra que dejaría una importante ganancia en Nervión. Llegó "con muchas ganas" de convencer y ahora por fin lo está consiguiendo

El fichaje de Alfon González por el Sevilla FC, cerrado por Víctor Orta con la pasada campaña aún en juego, fue visto en Nervión como una interesante operación. Una oportunidad de mercado que permitía al club blanquirrojo hacerse a coste cero con un jugador que venía de firmar una buena temporada con el Celta de Vigo, con 8 goles y 5 asistencias en su haber. Pero nada salió como se esperaba, algo habitual en todos los capítulos en el Sánchez-Pizjuán.

Ahora el extremo albaceteño busca resurgir en el Villarreal, donde se encuentra cedido hasta final de curso. El club castellonense tiene en su poder una opción de compra de 7 millones de euros que encaso de ejecutar provocaría una gran celebración entre los dirigentes nervionenses. En ello trabaja el propio jugador, que preferiría a todas luces seguir en un equipo de Champions que regresar a otro que puede acabar en Segunda división. Pero de momento se muestra prudente al respecto.

Alfon, cauto con su futuro: "Es incierto"

"No sé dónde estaré. Acabo la cesión en junio. Luego se aclarará todo. Ahora estoy centrado en estos partidos con el Villarreal, que es lo más importante. El futuro es incierto, así que lo mejor es disfrutar el momento", ha asegurado en una entrevista en Marca, donde ha analizado su breve paso por el conjunto sevillista, con el que disputó 13 encuentros y anotó dos goles, mostrando su confianza de cara a la salvación.

Confía en la salvación del Sevilla FC, pero advierte: "Somos personas"

"En verano llegué y tuve alguna lesión que me frenó. Luego estuve algunas jornadas sin poder ser inscrito por el fair play financiero y eso complicó las cosas. Yo estaba bien en Sevilla, es un club que merece estar en Primera. Estoy seguro de que va a volver a explotar y a ser el Sevilla que ganaba títulos. Se necesita más tranquilidad y paciencia. Tiene mucha masa social y una afición increíble. Más pronto que tarde volverá a estar arriba", apuntó.

De este modo, Alfon reconoce que el estado de nervios que rodea al equipo, con nuevos abucheos e insultos tras la derrota ante el Levante, no beneficia en nada para tratar de sacar el cuello en esa angustiosa pelea por la permanencia. "Los futbolistas somos personas. Si la cosa va peor o el ambiente está más enrarecido, claro que lo sientes", destacó.

Los números de Alfon en el Villarreal: "Cada día estoy más feliz"

En el Villarreal, su andadura tampoco comenzó de la mejor manera por una lesión. Pero en los dos últimos choques ha sido titular y frente al Athletic, hace dos jornadas, logró su primer gol con la camiseta amarilla en siete partidos. Si antes el posible negocio del Sevilla FC parecía una quimera, ahora se antoja más cerca. También el futbolista manchego cree que está en disposición de poder convencer al 'submarino'.

"Vivo la semana con más tranquilidad. Competir te ayuda a sentirte bien en el campo. Estoy recuperando las buenas sensaciones y cada día estoy más feliz. Sí, ahora mismo estoy en el mejor momento de la temporada. Tuve algún infortunio con las lesiones que me impidieron la progresión, así que estoy con muchas ganas e ilusión. No sé si estuve ansioso, pero tenía muchas ganas de que me vieran y de demostrar. He intentado estar lo más tranquilo posible", señaló.

Elogios a Marcelino... y a Matías Almeyda

"Llegar en el mercado de invierno no es fácil: cambias de equipo, de compañeros y de ciudad. Pero es un club muy familiar. Hay que demostrar desde la tranquilidad y asimilar conceptos nuevos. Tuve paciencia y mis compañeros y el cuerpo técnico me han ayudado mucho", añadió, elogiando en este sentido a Marcelino García Toral, aunque sin olvidarse de Almeyda.

"He crecido mucho. Estar con varios entrenadores te hace coger aspectos de todos, no solo en lo profesional. Con Almeyda aprendí a trabajar más lo físico, repetir esfuerzos, ser más agresivo. Con Marcelino es más táctico: estar colocado donde él quiere. Intento quedarme con todo porque me gusta aprender y él es ideal Cpara eso. Tengo que mejorar en lo defensivo y táctico. Aún no ha llegado mi mejor versión. Siempre pienso que está por llegar. Soy muy ambicioso, me cuido mucho y utilizo todos los medios para llegar lo mejor posible", aseguró.

El reencuentro con el Celta de Vigo: "No lo celebraría si marco"

Por otro lado, el extremo se refirió a su salida del Celta de Vigo, al que se enfrentará este próximo domingo en La Cerámica. En Vigo no gustaron nada las formas en las que se marchó, como agente libre tras no aceptar una oferta de renovación. Pero Alfon solo tiene palabras de agradecimiento para el que club que lo catapultó a la elite.

"Es un equipo que me ha dado muchísimo y le tengo un cariño muy especial. Sigo teniendo una relación magnífica con todos los trabajadores del club y hablo a menudo con los amigos que dejé allí. Al final tenía que tomar decisiones y creía que era lo mejor, pero me siento muy arraigado a sus valores. Con tanta gente de la casa jugando, es un sitio especial. No lo celebraría si marco. Apostaron por mí y me dieron muchas oportunidades, así que lo mínimo es respetarles", destacó.

No se arrepiente de firmar por el Sevilla FC: "Son decisiones que se toman"

Echando la vis atrás, no obstante, tampoco es que se arrepienta de haberse marchado, pues entiende que era lo que tocaba. "Son decisiones que se toman. Por circunstancias no se pudo dar de otra manera. Fue mi casa y fui muy feliz. Veo todos los partidos del Celta y me alegro mucho de que les vaya bien", sentenció, sin descartar incluso un regreso al conjunto celeste: "En el fútbol nunca se sabe por dónde puede ir el futuro. Es un club que siento muy presente y que disfruté mucho. Siempre va a estar ahí para mí".