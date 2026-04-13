Alfon acerca un poco más el negocio a Nervión

Un buen gol ante el Athletic coronó la primera titularidad del atacante como amarillo y alimenta sus posibilidades de quedarse en La Cerámica

A la sexta ha sido la vencida para Alfon González, que estrenó titularidad en San Mamés y coronó su buena actuación con un gran gol, el 0-2 para el Villarreal CF, aprovechando el despiste de Iñigo Lekue y robándole el balón para batir a Unai Simón en el mano a mano. Un momento oportuno para darse a valer el elegido por el albaceteño, cedido con una opción de compra cifrada en siete millones de euros por el Sevilla FC, que aún sueña con hacer negocio con el extremo que llegó a coste cero del RC Celta de Vigo.

Una lesión de tobillo que ya tenía en Nervión y que se prolongó más de lo debido lastró su adaptación en La Cerámica y alejó las posibilidades de quedarse en tierras castellonenses, aunque ahora no parece tan descabellado. Con la Champions League amarrada, tocará buscar un recambio de garantías para Alberto Moleiro (en enero cubrió las salidas de Manor Solomon e Ilias Akhomach), aunque la probable marcha de Marcelino García Toral deja en el aire tanto la planificación en sí como el dibujo que proyectará su sustituto. Con todo, el retorno de Thiago Fernández (a préstamo en el Real Oviedo) no parece una gran amenaza, mientras que el marroquí juega por derecha.

"Muy cómodo y muy a gusto" en la escuadra amarilla

Tras el 1-2 en San Mamés, el extremo albaceteño Alfon González atendía a LaLiga TV a pie de campo para apuntar que el Villarreal CF "ha trabajado bien y hecho las cosas como tocaban", ya que sabían que iban "a un campo complicado" donde podrían "sufrir por momentos", aunque consiguieron "un triunfo importante" después de "un partido muy completo" en el que se sintió "muy cómodo, muy a gusto", gracias, entre otros, a sus compañeros: "Me han ayudado mucho y me lo han puesto muy fácil. Estoy feliz por ellos, por la victoria y por el trabajo del equipo".

Sobre su gol, logrado tras un error de Iñigo Lekue, el ex del RC Celta de Vigo: "He tenido fe en ese balón, me lo he podido llevar y encarar; así que feliz por poder ayudar al equipo. Todos los delanteros queremos hacer goles". Sobre las opciones del equipo amarillo, finalizó: "Tiene mucho mérito, porque estamos jugando contra rivales muy importantes, sumando y ganando en campos complicados. En casa también estamos siendo muy sólidos. Hacemos las cosas muy bien. Los puntos y las estadísticas están ahí. Estamos muy felices por ello".