El ingreso extra para el Sevilla gracias a Alfon, más en el aire que nunca

El extremo se marchó del Sevilla FC en el mercado de fichajes de invierno pasado. El atacante se fue en calidad de cedido para lo que resta de temporada al Villarreal CF el cual tiene una opción de compra de unos 7 millones de euros que actualmente parece complicado que el club amarillo ejecute

Alfon González ha sido una de las decepciones del Sevilla FC en esta temporada. El extremo llegó como un fichaje que debía marcar diferencias, pero entre los problemas físicos y la falta de adaptación al sistema de Matías Almeyda, no tuvo apenas continuidad lo que desembocó en su salida en el pasado mercado de invierno al Villarreal CF en calidad de cedido. El club amarillo se guardó una opción de compra por 7 millones de euros, la cual está difícil que ejecute ya que no es que esté teniendo muchos minutos el de Albacete.

La participación testimonial de Alfon en el Villarreal CF

A Alfon González no es que le esté yendo mucho mejor en el Villarreal CF. El aún jugador del Sevilla FC, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028, no comenzó con buen pie ya que llegó lesionado. "Si estoy aquí es porque me gusta la idea, la opción y el equipo, pero no es el momento de hablar de futuro. Quiero recuperarme bien, no recaer más y luego ya veremos", dijo el día de su presentación.

El problema muscular, concretamente en el gemelo, con el que llegó solo le ha permitido disputar 4 de los 9 partidos que ha jugado el Villarreal CF desde su llegada, siendo su participación testimonial. Para comenzar no jugó contra CA Osasuna, Getafe CF, RCD Espanyol y Levante UD por lesión.

A continuación, Alfon González jugó 7 minutos contra el Valencia CF, 10 minutos contra el FC Barcelona, 25 minutos frente al Elche CF, se quedó sin jugar contra el Deportivo Alavés y sólo tuvo 18 minutos contra la Real Sociedad. 58 minutos en total para un futbolista que no está aportando en el Villarreal CF.

El futuro de Alfon González, más en el aire que nunca

Con esta tesitura, es lógico y normal que el futuro de Alfon González esté más en el aire que nunca. El extremo ya ha mostrado su apertura a quedarse en el Villarreal CF, pero está por ver que el club amarillo ejecute la opción de compra de 7 millones de euros que tiene sobre él.

En caso de que el Villarreal CF desestime la incorporación definitiva de Alfon González, el extremo volverá al Sevilla FC con el cual tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Si se da esa circunstancia, el club de Nervión tendrá que decidir si se queda con él de cara a la siguiente temporada o le vuelve a dar salida tal y como hizo en el pasado mercado invernal de fichajes.