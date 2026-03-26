Mike Krack confirma las mejoras en el Aston Martin de Fernando Alonso para el GP de Japón

El jefe de operaciones en pista de la escudería británica deja claro que el coche será mejor que en las anteriores carreras, pero no promete nada

El Aston Martin de 2026 es el peor coche de la parrilla del Mundial de Fórmula 1. Esa afirmación se ha escuchado incontables veces desde que se dio a conocer el nivel de un bólido que muchos esperaban fuese genial con el cambio de normativa, pero que no ha hecho más que hundirse sin remedio con el motor Honda como principal precursor. ¿Está todo perdido? Mike Krack insiste en que no; es más, habla de mejoras en el Aston Martin que conducirá Fernando Alonso en el Gran Premio de Japón.

El jefe de operaciones en pista de los británicos no esconde la realidad, la cual viene marcada por la falta de fiabilidad y las vibraciones excesivas del monoplaza verde; sin embargo, habla ya de evoluciones que les acercan a ser competitivos cuando puedan dar el ansiado paso al frente a través de un nuevo motor.

"Es un punto importante. Tenemos que centrarnos en la fiabilidad, pero es cierto que no somos lo suficientemente rápidos porque aunque terminásemos la carrera no somos lo suficientemente fuertes como para hacerlo en los puntos. Con la unidad de potencia hay que esperar porque las reglas no permiten hacer cambios en el momento que te gustaría. Con el chasis estamos trabajando a fondo para hacerlo más rápido, traemos algunas evoluciones aquí, unas visibles, otras menos visibles, porque es evidente que tenemos que mejorar las prestaciones", comenta a AS.

Paliando las vibraciones del Aston Martin

Más allá de lo comentado anteriormente, Krack recalca que también se han llevado a cabo modificaciones que deben mejorar el gran problema sufrido hasta la fecha con las vibraciones del AMR26.

"Hemos trabajado en diferentes medidas para mitigar tanto la parte del hardware como el piloto. Tendremos que probarlos. Es un asunto complejo porque desde el punto de vista de los ingenieros buscas el máximo de información y datos para tomar una decisión, pero tienes que confiar en lo que dice el piloto. Fernando estaba incómodo y hay que creerle, hay respeto y confianza. Si tu piloto dice que no puede seguir, tienes que actuar de manera apropiada. Fernando es el primero que dice que si luchara por una victoria seguiría, no podemos dudar", explica.

Paso al frente en el uso de la energía del coche

Fernando Alonso lo llama el mundial F1 de las baterías y la realidad es que no va desencaminado. Gran parte del rendimiento del coche depende del gasto y funcionamiento de la batería que permite ir más rápido y adelantar. Sobre esto, Shintaro Orihara, jefe de Honda en la F1, afirma que han aprendido para hacerlo mejor.

"No podemos cambiar la especificación en cuanto a prestaciones, pero tenemos muchos datos de China y podemos analizarlos y mejorar nuestra gestión de energía para esta carrera. El problema en el coche de Lance en Shanghái se encontró y se han tomado medidas", sentencia.