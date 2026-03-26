Aston Martin libera a Fernando Alonso

Lance Stroll mete presión a su llegada al Gran Premio de Japón y tanto Honda como Aston Martin aceptan los errores y eximen a sus pilotos

Fernando Alonso llegará este viernes a Suzuka después de retrasar su llegada al Gran Premio de Japón por su reciente paternidad. Lo hará con la esperanza de poder acabar su primera carrera después de haberse tenido que retirar en las dos primeras y de que tanto Honda como Aston Martin se comprometieran a mejorar las prestaciones del monoplaza verde en la pista nipona.

Nada más llegar a Japón, Lance Stroll mandaba un mensaje de optimismo y, a su vez, presionaba para que lleguen las soluciones. "En China tuvimos grandes problemas de vibración, problemas de fiabilidad, así que estamos abordando algunos de esos problemas. Creo que lograr que ambos coches lleguen a la bandera a cuadros ya sería un buen paso adelante para nosotros. (...) Necesitamos mejorar la vibración, necesitamos mejorar la fiabilidad, pero aun así, cuando terminamos las vueltas estamos a tres segundos y medio de los coches líderes. Incluso cuando solucionemos la vibración y mejoremos la fiabilidad, necesitaremos encontrar rendimiento en el motor, más potencia y más carga aerodinámica", avisaba el piloto canadiense.

Los pilotos, hasta ahora, han sido los únicos que se han salvado de la quema. No en vano, no han podido demostrar nada por los problemas de fiabilidad que están mostrando sus coches y tanto Honda como Aston Martin les han liberado antes del GP de Japón de la responsabilidad y han antepuesto nuevos problemas.

Se esperan menos vibraciones y pocos avances en motor

"Hemos trabajado juntos en diferentes medidas para mitigar tanto el hardware como el lado del piloto, así que hay medidas en marcha que, obviamente, tenemos que probar aquí y luego ver cómo seguimos. Desde el punto de vista de la fiabilidad de la batería, hemos hecho grandes progresos en la primera y la segunda carrera. Así que, en cuanto a la fiabilidad de la batería, estamos seguros de que ahora podemos terminar la carrera", avisaba Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, quien reconocía que eso podía acabar con las vibraciones, pero eso no mejorará la potencia, que seguirá al mismo nivel en Suzuka.

Orihara cree que la prioridad era solucionar eso y que, el siguiente paso sí será la potencia. Pero para eso aún falta y el Gran Premio de Japón servirá para seguir aprendiendo y mejorando. "No podemos mejorar, no podemos cambiar las especificaciones de rendimiento, pero recopilamos muchos datos en China, los analizamos y los llevamos al simulador para mejorar nuestra estrategia de gestión de la energía para esta prueba, de modo que la hemos aplicado para Suzuka. De nuevo, no puedo dar ninguna cifra concreta, pero tenemos confianza", añadía en la previa del fin de semana.

El objetivo de Honda y Aston Martin, acabar

Para el ingeniero jefe de Honda, con las mejoras experimentadas, los Aston Martin deberían ya poder acabar carreras. "El objetivo es acabar la carrera. El Gran Premio de Japón es muy importante para Honda. Desde el punto de vista de la batería, la fiabilidad es suficientemente buena para acabar la carrera", añadía.

El alto caro de Honda no es el único que ha liberado de responsabilidad a los pilotos, porque también lo ha hecho un Mike Krack que antepone acabar a cualquier cosa y reconoce que todas las revisiones que han hecho en el coche van en esa dirección. "Si queremos puntuar en el futuro, tenemos que terminar. Ese sigue siendo el objetivo", indica el ingeniero británico, quien espera dar un nuevo paso en Japón.

"Creo que dimos un pequeño paso en esa dirección en el Gran Premio de China, pero no fue suficiente. El objetivo debe ser terminar con ambos coches", sentenciaba Mike Krack, jefe de Operaciones en Pista de la escudería británica.