Fernando Alonso justifica la cesión de su asiento en Aston Martin con la mejor noticia posible

El piloto asturiano llegará justo para la FP2 del viernes del Gran Premio de Japón tras haber sido padre por primera vez

Fernando Alonso no estará sobre la pista del circuito de Suzuka en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón y el piloto reserva Jak Crawford ocupará su lugar.

Así lo confirmaba la escudería con sede en Silverstone el pasado viernes. No es extraño cuando los pilotos titulares deben ceder por dos veces su puesto a lo largo del año los entrenamientos libres para que el piloto suplente coja experiencia.

Pero es que, además, Alonso tampoco va a estar en la atención a los medios previa al gran premio, según ha confirmado su equipo y lo hará por una buena noticia. Según ha informado este miércoles su equipo y medios británicos, el motivo que va a retrasar la llegada del piloto asturiano a tierras niponas ha sido el nacimiento de su hijo, que ha tenido lugar hoy.

Aston Martin mantiene la incógnita con Alonso

Aston Martin no fue tan específico, ya que en su comunicado anunció que Fernando Alonso “llegará un poco más tarde este fin de semana por motivos personales” y no ofreció más detalles, aunque, para acabar con las especulaciones, confirmó que “todo va bien y estará en la pista a tiempo para el viernes”.

Ha sido la BBC la que ha hecho oficial el motivo. La paternidad del piloto asturiano y de la periodista deportiva Melissa Jiménez, que se han convertido en padres de su primer hijo en común.

Alonso, por eso, sólo cambiará su agenda el jueves -no estará ante los medios- y sí estará presente en la FP2 del viernes por la tarde (07:00h de la mañana en España), así como en el entrenamiento y Clasificación del sábado y en la carrera del domingo.

Pocas expectativas de Aston Martin en Japón

Las expectativas de Alonso y Aston Martin para el Gran Premio de Japón no han variado mucho con respecto a lo vivido en China. Honda confirmó esta semana que sigue mejorando con respecto a los dos primeros grandes premios, pero que aún no van "a estar donde quieren estar", por lo que no se espera que la escudería con sede en Silverstone salga de la situación actual, que le tiene junto a Cadillac en el fondo de la parrilla de Fórmula 1.

El inglés George Russell, actual líder del Mundial, y su compañero en Mercedes Andrea Kimi Antonelli, esperan confirmar en Suzuka la supremacía de las Flechas lateadas en las dos primeras carreras de la temporada, en las que han dominado con autoridad y han copado el lugar más alto del podio.