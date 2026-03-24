"El Aston Martin es el mayor trozo de mierda que he conducido en mi vida"

Salen a la luz unas declaraciones de Lance Stroll que confirman el enfado que transmitía tras la Clasificación en el Gran Premio de China

Este viernes llega el Gran Premio de Japón al Circuito de Suzuka y todas las miradas estarán puestas en Honda e indirectamente, en Aston Martin. La escudería británica, que soñaba con poder luchar por el Mundial de Fórmula 1 esta temporada, es ahora mismo la peor de la parrilla junto a Cadillac. Sus pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll, no han podido acabar ninguna de las tres carreras -si contamos el sprint de China- y todo hace indicar que esa situación se podría repetir en Japón.

Honda no va a llegar a tiempo a 'su' gran premio, como ha reconocido, y en las últimas horas han salido a la luz unas declaraciones en las que tampoco dejan en buen lugar al monoplaza verde. Llegan nada menos que del hijo del dueño, Lance Stroll, lo que justificaría en parte todos los movimientos que se están dando después y que señalan de un hartazgo después de lo visto en China.

Stroll se hartó de los problemas que arrastraba su monoplaza y viendo que no mejoraba, pese a que decían desde arriba que había una mejora con respecto al primer gran premio de la temporada, estalló. "Este es el mayor trozo de mierda que he conducido en mi vida", afirmaba indignado el canadiense tras quedarse de nuevo en la Q1 de la Clasificación de ese gran premio.

Ese enfado lo trasladó luego a monosílabos en la comparecencia de prensa y cuando se le preguntó si el equipo había progresado, contestó con un rotundo "No". Fue la misma respuesta que dio cuando le preguntaron si estaba satisfecho de haber podido dar más vueltas que en Australia. A continuación, se le preguntó si esperaba algún progreso durante la carrera y la respuesta fue un... "No". Antes estas lacónicas respuestas, sólo pudieron añadir una pregunta: "¿Hay algo positivo?". Ahí, Stroll se extendió un poco más: "En este momento, no mucho, no".

Después de que hayan salido a la luz estas otras declaraciones en las que calificaba de "trozo de mierda" el rendimiento del Aston Martín se entienden las otras respuestas escuetas y muy evidentes. El enfado de Lance Stroll era mayúsculo.

Honda reconoce que no llegan para este Gran Premio de Japón

Lo peor para él y para Fernando Alonso es que también se esperan pocas mejoras de cara al gran premio que se celebra esta semana en Japón. El principal lastre del Aston Martín llega del motor y, desde Honda, el director general de pista e ingeniero jefe Shintaro Orihara reconocía que no están aún donde quieren. "En China, hicimos algunos progresos en cuanto a la fiabilidad de la batería gracias a una reducción de las vibraciones que afectaban a los sistemas, pero debemos encontrar más soluciones para determinar la causa de las vibraciones que afectan a los pilotos. Hemos centrado nuestros esfuerzos en el intervalo entre China y Japón para seguir mejorando nuestra fiabilidad, pero nuestro rendimiento aún no está donde queremos que esté, especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía", reconoce el ingeniero japonés.

"El Circuito de Suzuka es un trazado complicado para esto, así que hemos estado aplicando lo aprendido en Australia y China para prepararnos mejor para el Gran Premio de Japón", añade un Orihara, que espera, pese a todo, el apoyo de los aficionados y promete "seguir trabajando" para demostrarles lo que, desde Honda son "capaces de hacer". "Sabemos que podemos contar con su apoyo, aunque nos gustaría mostrar mejores resultados en la pista", añadía.