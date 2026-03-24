Fernando Alonso, señalado por los problemas de Aston Martin

El expiloto David Coulthard no duda en criticar a los pilotos de Aston Martin y tacha de exageradas sus quejas por las vibraciones del monoplaza verde

El desastroso inicio de temporada de Fernando Alonso y, en general, de Aston Martín ha dejado a varios señalados y ha provocado una crisis en la escudería británica, que aventura cambios estructurales en las próximas semanas. Acusaciones cruzadas, malestar, errores... La culpa varía según quien lo diga, pero las víctimas, para todos, son los pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll, que apenas pueden pilotar y que no son capaces de acabar las carreras.

"Alonso no puede dar más de 25 vueltas seguidas -por las vibraciones- y Stroll, 15", desveló Adrian Newey a principios de este mes, antes de que se disputara el segundo gran premio de la temporada en China. Allí todo pareció ir a mejor, pero no lo suficiente como para que pudiera terminar. "Hemos mejorado las vibraciones sobre el sistema, pero siguen siendo un problema para el confort del piloto. Las vibraciones afectan fundamentalmente a la fiabilidad", reconocía otro de los jefes de la escudería, Mike Krack.

Nadie ha culpado a los pilotos de todo lo que está sucediendo en Aston Martin... hasta ahora. Porque hay alguien que discrepa y que cree que Fernando Alonso exagera cuando dice que no siente ni las manos ni los pies cuando lleva un rato conduciendo su nuevo monoplaza. Se trata de el expiloto David Coulthard.

El que fuera uno de los mejores pilotos de F1 criticó en el podcast 'Up to Speed' las quejas de Alonso y Stroll. "Pongamos las cosas en perspectiva de nuevo, y hablo sin saber lo que él siente en el coche. Vi el vídeo. Y yo he experimentado grandes planos en los neumáticos, contrapesos de las ruedas que se sueltan... y se nota la vibración en la dirección. Es la dirección la que provoca la vibración físicamente. Pero nunca abandoné si era una carrera porque quieres llevarte los puntos. Si se podía hacer una parada en boxes, lo hacías", señala el británico.

Coulthard compara a Alonso con un operario de la construcción

Coulthard, de hecho, compara a los pilotos con operarios que trabajan con martillos neumáticos y deja en mal lugar a los de Aston Martin. "¿Has visto a esos chicos que trabajan en la construcción con martillos neumáticos y lo hacen durante todo el día y todos los días? No los vemos decir: 'No, no puedo. Hoy no voy a trabajar porque estar trabajando con el martillo neumático me deja las manos doloridas'", añade Coulthard.

El que fuera piloto de Williams, McLaren y Red Bull cree que no habría tantas quejas si estuvieran peleando por entrar en los puntos. "Un piloto aprendería a cantar el himno nacional al revés mientras hace malabares con motosierras si eso le diera una décima de segundo en la pista", avisa Coulthard, que deja claro que es "su opinión" y que sí entiende, pese a las críticas, que los problemas de Aston Martín son de "fiabilidad".

"¿Se trata entonces de una cuestión de conveniencia para seguir poniendo el foco en Honda? Sospecho que la vibración es más un problema de fiabilidad que un problema para el piloto", sentenciaba el expiloto británico.