Crawford pilotará el Aston Martin de Fernando Alonso en Japón

El piloto estadounidense tendrá su primera sesión oficial del año con el AMR26 dentro del programa de jóvenes de la escudería

Jak Crawford será el encargado de tomar las riendas del AMR26 de Fernando Alonso durante el FP1 del GP del Japón. El estadounidense tendrá oportunidad de disputar esta prueba en la madrugada el próximo viernes tomando las riendas del monoplaza del asturiano, siendo la primera vez que la corra siendo el tercer piloto. Aunque no le pilla de nuevas ya que la pasada temporada ya tuvo la oportunidad de completar dos sesiones de este calibre.

Sangre joven para Aston Martin

Crawford empezó su andadura hace un par de años en el Programa de Jovenes Pilotos de Aston Martin. Llegar a ser tercer piloto de la escudería británica no ha sido un trabajo fácil, sino que durante estos años ha seguido en la Fórmula 2 mientras seguía con las sesiones de simulador y el trabajo en fábrica. Hasta ahora. El estadounidense es el tercer piloto de los de Silverstone y se estrenará este año en Suzuka, donde nunca ha llegado a pilotar pero donde seguro que sus horas de simulador le ayudarán a dar la talla.

Un quid pro quo tanto para Jak como para Aston Martin, que cumplirá en la tercera carrera del año una de las cuatro sesiones obligatorias para novatos en la temporada. Es decir, cada piloto de la parrilla debe ceder su monoplaza en al menos dos ocasiones durante el año, cambiando respecto a la anterior normativa donde tan solo se exigían dos sesiones por el equipo.

Crawford, emocionado por participar en el GP de Brasil

Una oportunidad espectacular para el estadounidense, que sumará con este su tercer FP1 en medio año y que sumará más de 3000 kilómetros en monoplazas de Aston Martin. Crawford agradecía la oportunidad al equipo así: ''Estoy muy emocionado de ponerme al volante y pilotar para el equipo en Suzuka. Es un circuito histórico y a la vez exigente y tengo muchas ganas de aplicar lo que he aprendido en el simulador a las condiciones reales de la pista. Muchas gracias al equipo por brindarme esta oportunidad. Al igual que en mis anteriores FP1, espero aprovecharla al máximo y aprender lo que pueda''.

''Es fantástico poder darle a Jak otra oportunidad en la FP1 como parte de nuestro compromiso continuo con el desarrollo de jóvenes talentos. Ha estado trabajando duro. especialmente en el simulador en Silverstone, y esta sesión le permitirá seguir adquiriendo una valiosa experiencia en pista. Es una oportunidad importante para que continúe progresando, a la vez que contribuye al equipo recopilando datos y comentarios útiles'', comentaba Mike Krack, responsable de pista de Aston Martin, en un comunicado. Ahora solo queda ver como se desenvuelve Crawford con el AMR26, como se adapta a la nueva normativa y si en un futuro cercano, puede pasar a ser piloto principal de la escudería.