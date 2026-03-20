Aston Martin responde al ruido sobre Newey mientras crecen las dudas

La escudería británica se ve obligada a responder después de los rumores que indicaban que el ingeniero sería sustituido como jefe de equipo por Jonathan Wheatley

Aston Martin no sale de una para meterse en otra. Si no fuese suficiente con el desastroso inicio de temporada que están viviendo, ahora se le vienen también encima rumores de la prensa italiana sobre que Adrian Newey sería sustituido por Jonathan Wheatley, el jefazo de Audi. Habladurías que los de Silverstone no han tardado en desmentir para intentar poner algo de orden en todo ese caos interno que se palpa desde fuera.

Aston Martin lava los trapos sucios

Como quien intenta poner orden en una casa que se cae a trozos, los de Silverstone barren para afuera para proyectar una estabilidad que, al menos en los cronos, brilla por su ausencia. ''Estos artículos son rumores y especulación, Aston Martin Aramco F1 Team sigue completamente comprometida con Adrian Newey como director ejecutivo técnico asociado y team principal'', informaba el equipo a AS.

''El equipo no entrará a valorar la especulación de los medios sobre el liderazgo en el equipo'', añadía Aston Martin a Marca. Lo que está claro es que quieren deshacerse de todo el ruido mediático en referencia a la estructura interna de la escudería. Y es que ahora todas las fuerzas de los británicos deberían estar puestas en intentar mejorar un coche que, por más que quieran, en este momento no tiene la capacidad de terminar una carrera entera sin dar problemas.

El 'efecto Newey' se convierte en efecto dominó

La llegada de Adrian Newey a Aston Martin se retrató como la panacea, siendo el aclamado ingeniero esa pieza que le faltaba al puzzle de Lawrence Stroll. Pero nada más lejos de la realidad, el título de jefe de equipo parece que se le ha quedado grande al británico, con un puesto que nunca había ejercido. Y precisamente aquí vienen los problemas, ya que con esta carga de trabajo a Newey no le queda tiempo físico para intentar solucionar los problemas de ese AMR26 que no termina de encontrar su camino con la nueva normativa.

La caída sigue por el cambio a motores Honda, una esperanza que se convirtió en fiasco desde la pretemporada. Un desastre de fiabilidad que afecta a los pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll. El asturiano se enfrenta a una de las etapas más frustrante de su carrera, con un monoplaza que no va ni para delante ni para atrás con una unidad de potencia insuficiente y el problema de la escasez de piezas. Todo esto se une para convertirse en un cóctel molotov que podría dinamitar el proyecto de Silverstone antes de que termine el año.