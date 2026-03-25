Aston Martin sorprende con Christian Horner

Lawrence Stroll estaría en negociaciones con el ex de Red Bull para recrear la estructura de los éxitos de la escudería energética en Aston Martin

El mal inicio de temporada de Aston Martin ha dinamitado las relaciones internas, ha creado tensión con Honda y ha provocado cambios en la estructura de la escudería que aún no se sabe hasta donde pueden llegar.

Ya en el mes de febrero, antes de que empezase el Mundial de Fórmula 1, la escudería británica anunció la salida de Andy Cowell como director de equipo y dejó todo el poder en manos de Adrian Newey. Sin embargo, todo lo vivido en los dos primeros grandes premios de 2026 ha hecho que 'devuelvan' a Newey a sus posición original y que ahora se esté valorando la entrada de un ejecutivo importante que asuma parte de la responsabilidad.

El interés por Jonathan Wheatley y el hecho de que haya salido, justo ahora de Audi, apunta en esa dirección. Sin embargo, no sería el único ejecutivo con experiencia que podría incorporarse a la estructura. Según publica 'PlanetF1', Lawrence Stroll mantiene conversaciones con el exjefe de Red Bull Christian Horner para que también forme parte del entramado de la ambiciosa escudería de Silverstone, en su caso como director ejecutivo.

Horner fue despedido como director del equipo Red Bull Racing en julio de 2025, tras dos décadas en el cargo, debido al descenso de rendimiento del equipo y, también, por sus desavenencias con Max Verstappen y su entorno, entre los que se incluía Helmut Marko.

Volvería la pareja Newey-Horner

"Aún existe la clara posibilidad de una alianza entre Newey y Horner en Aston Martin, con Wheatley como jefe de equipo, lo que reuniría a varios de los jugadores clave de los éxitos pasados ​​de Red Bull. Para Stroll, la perspectiva de contar con un eje de éxito probado y fiable es sin duda demasiado atractiva como para ignorarla", señala este medio, quien alude a la ambición de Stroll por hacer de Aston Martin en los próximos años el Red Bull dominante de los tres últimos lustros.

La llegada de Horner, unida a la de Jonathan Wheatley, recrearía ese grupo que llevó a la escudería energética a los éxitos en el pasado con Vettel y Verstappen.

No obstante, hay quien duda de que ni siquiera Aston Martin pueda incorporar a Wheatley y entre ellos está el exdueño de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, quien no cree que, por muchos alicientes que le pongan, Lawrence Stroll sea capaz de convencer al ex de Audi para que fiche por la escudería británica.

"Eso es realmente imposible. Sólo tendría sentido si no le gusta vivir en Suiza y quiere volver a Inglaterra", afirma Ecclestone, lo que sí haría más probable ese intento de Aston martin de incorporar a Horner, aunque fuera sin Jonathan Wheatley.