Los equipos que se beneficiarán del parón de abril de la Fórmula 1

El inesperado paro por la cancelación de los GP de Bahrein y Arabia Saudí debido al conflicto de Oriente Medio podría beneficiar a alguno de los equipos según el expiloto David Coulthard

David Coulthard, expiloto de Fórmula 1 de McLaren y Redbull, ha querido hablar sobre quienes serán los principales beneficiados del parón después del GP de Japón. Y es que como sabemos hace poco más de una semana, abril estará exento de competición debido a la escalada del conflicto bélico de Oriente Medio. Según el ex también de Williams, este pequeño descanso le vendrá bien tanto a la escudería británica como a Aston Martin y Cadillac, precisamente los tres equipos que aún no han dado con la tecla debido a diversos problemas.

A grandes males, grandes remedios

La guerra en Irán es una auténtica desgracia que David Coulthard lamenta, pero que pensando en la competición también ve como una oportunidad perfecta para parar y respirar, tal y como contó en el podcast Up to Speed: ''Si nos fijamos en los que han tenido dificultades en la Fórmula 1, en particular Aston Martin, por ejemplo, Williams, con un auto que tiene un poco de sobrepeso; y Cadillac, como recién llegado, esto les dará realmente la oportunidad de tomarse un respiro y comprender cómo han funcionado las operaciones en sus primeras carreras''.

''Ahora tendremos Japón, y creo que eso supondrá un gran impulso para esos equipos''. Equipos que tienen muchos ajustes que hacer, como Williams que podrá aprovechar el tiempo tras Suzuka para fabricar piezas más ligeras y optimizar el chasis sin tanta presión. Por otro lado, Cadillac tendrá una curva de aprendizaje más amena, ya que las primeras carreras son caóticas y tras esto pueden empezar a estandarizar sus procesos. Por último, Aston Martin se enfrenta a la cita en Japón con la intención de seguir recogiendo datos, pensando ya en el parón y en como arreglar el motor que sigue sin responder como buscan.

Coulthard señala a los verdaderos perdedores

''Los perdedores son claramente la F1 Academy, los aficionados y los seguidores en su conjunto. Entendemos los motivos, pero para aquellos que saldrán ganando, esperemos que esto signifique que tendremos un campo mucho más fuerte en su conjunto cuando volvamos a reunirnos en Miami'', declaraba sin tapujos el embajador de Red Bull.

''Creo que esta será una oportunidad para que los equipos regresen y asimilen todo lo aprendido. Por supuesto, los equipos no son solo los que están sobre el terreno, sino que, obviamente, hay un gran número, la mayoría de los miembros del equipo, que siempre están en la base, trabajando constantemente con la telemetría'', continuó cuando se le preguntó sobre si alguna escudería se vería aventajada. ''Pero creo que será bueno para ellos tener esta oportunidad de disponer de cinco semanas para asimilarlo todo, y esos pocos equipos como McLaren, e incluso Red Bull, que están en desventaja, pueden aprovechar esto como una oportunidad real para reducir un poco esa diferencia'', concluyó Coulthard.