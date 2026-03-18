Así queda el calendario de la F1 2026 tras la cancelación de Baréin y Arabia Saudí

La cancelación in extremis de las carreras en el Circuito de BaRéin y de Jeddah deja una semana en blanco con el

Este 2026 está siendo el año de los cambios en la Fórmula 1. La nueva normativa ha traído la alegría a Mercedes, que han visto como ha ganado los dos Grandes Premios que se han disputado por ahora. Ferrari también va por buen camino, dejando atrás a McLaren y Red Bull en esta nueva era.

Lo que no estaba planeado es que la escalada de conflictos en Oriente Medio que ha desencadenado el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. Y como es normal con esta situación, los GP de Baréin y Arabia Saudí que tendrían lugar en abril se han cancelado. Aunque en un primer momento se habló de sustituirlos, la decisión finalmente ha sido dejar un mes en blanco sin competición.

Un parón inesperado

La FIA se vio obligada, debido a las circunstancias ajenas a al competición, a cancelar esos dos grandes premios. Así que el calendario pasa automáticamente de 24 a 22 carreras, pero lo curioso es el hueco que más de un mes que se queda entre Japón y Miami. El mes de abril será estratégico para los equipos, que podrán dedicarse a pulir los problemas que tengan los monoplazas. Esto incluye a los españoles, Fernando Alonso con su Aston Martin y Carlos Sainz con su Williams, que no han vivido una arranque de temporada soñado.

El Gran Premio de Miami se celebrará el próximo 3 de mayo y para ese entonces esperan que todas las escuderías que tienen problemas puedan tener una nueva oportunidad de mejorar. Aunque también tiene su parte negativa, ya que los ingresos comerciales de estos dos grandes premios no se harán efectivas, recibiendo los equipos menos dinero.

Así queda el calendario de la Fórmula 1 2026