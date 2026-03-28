Rodri se moja con la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial tras golear a Serbia

El centrocampista regresó con España y fue contundente a la hora de hablar de sus sensaciones individuales y grupales tras vencer al combinado balcánico. Y, por su puesto, hizo su apuesta personal para la cita mundialista de este verano

Rodrigo Hernández está de vuelta también con España y Luis de la Fuente respira algo más tranquilo. El centrocampista internacional español del Manchester City, que ha estado un largo periodo ausente por lesión, fue uno de los que compareció en zona mixta tras el triunfo por 3-0 contra Serbia. Y en dicha intervención analizó cómo se encuentra el combinado nacional para la cita mundialista de este verano.

El futbolista madrileño fue titular y disputó 76 minutos, antes de ser sustituido por Martin Zubimendi en el duelo de este viernes: “Es inmejorable la sensación. Ha sido un camino largo, pero ya estamos aquí, disfrutando otra vez del fútbol y de la selección, que es lo máximo que se puede aspirar y en un escenario muy especial para mí (en referencia al estadio de la Cerámica del Villarreal, en el que jugó de 2015 a 2018, con 84 partidos, antes de fichar por el Atlético de Madrid)”, expuso en declaraciones a ‘TVE’ al término del encuentro.

En su regreso, Rodri valoró que “siempre cambian cosas” en la selección, con “jugadores nuevos también, pero una misma mentalidad y una misma manera de entender el fútbol”.

“Estamos en un momento muy bueno, no nos tenemos que relajar, tenemos cosas todavía que mejorar y pulir, el equipo va en crecimiento, son amistosos pero no nos lo tomamos como tal y vamos a por el siguiente partido”, añadió.

En verano espera que la convocatoria para el Mundial no varíe mucho: “Vamos día a día, no pensamos mucho más allá, tenemos partidos importantes para prepararlo e ir con buenas sensaciones y tenemos que tomarlos como una oportunidad para vernos, entendernos, seguir creciendo y, evidentemente, el entrenador está probando cosas, jugadores, pero está claro que este va a ser un poco el bloque y la manera de jugar”, avanzó.

Por último, hizo referencia al idílico estreno con gol de Víctor Muñoz: “Un debut soñado. Debutar con gol hay pocos que lo puedan decir. Un chico que recién debuta, con un desparpajo tremendo, con unas características individuales muy buenas, no hay muchos jugadores de ese perfil en el mundo y nos va a aportar muchísimo, seguro”.

Y Louzán le manda un recado a la FIFA

Y mientras tanto, el presidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aprovechó la euforia del momento tras la victoria española ante Serbia para mandarle otro mensaje a la FIFA para la final del Mundial.

"España está trabajando bien, ha habido que cambiar esas dos ciudades y hemos pedido a FIFA que incluya a Vigo y Valencia. España está haciendo sus deberes. Queda mucho recorrido por delante y vamos a trabajar bien. No sería entendible que España no fuese sede de esa gran final, pero no somos nosotros quien lo decide, es FIFA y todo el respeto para todos los países organizadores", comentó.

Sobre el partido de la selección, apuntó que vio a los jugadores muy empapados de ilusión y de ganas: "Hay una magnífica convivencia entre todos los jugadores y eso es de lo más destacable. Hemos visto un gran partido, España está a un gran nivel. Me decía el presidente de Serbia que ve a España como la mejor selección de Europa y que la veía como campeona del Mundial, pero hay mucho camino por recorrer, vamos a ir etapa a etapa".

Louzan admitió que tras suspenderse la 'Finalissima' ante Argentina no ha sido fácil organizar estos dos partidos amistosos, ante Serbia y Egipto, y se mostró "muy ilusionado" de poder jugar de nuevo en Barcelona este martes.

Respecto a la suspensión del partido ante Argentina, señaló: "Nosotros pusimos todo de nuestra parte para que España pudiera jugar ante Argentina la Finalissima. Hemos aceptado todo tipo de posibilidades, le hemos dicho a UEFA, a la Comenbal y a AFA que donde quisieran y cuando quisieran. Nosotros no poníamos ningún impedimento porque queríamos jugar. Lo que quiso Argentina yo no me puedo meter. Era un partido que los aficionaos se merecen y se lo merecen lo antes posible".

Por último, el presidente señaló que la RFEF trabaja para concretar un último partido de preparación antes del Mundial de este verano y que el mismo puede ser tanto en España como fuera. "Todavía nos quedan un par de semanas para cerrarlo".