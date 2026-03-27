España 3-0 Serbia: Oyarzabal marca el camino en una mágica noche de España

El Estadio de la Cerámica acogió el primer amistoso de España para preparar el Mundial 2026. Ante la Selección serbia, el equipo de Luis de la Fuente mostró su mejor nivel, en una noche donde Oyarzabal rompió récords y debutaron Víctor Muñoz y Mosquera

La Selección española quiere ser una seria candidata a hacerse con su segunda estrella en el Mundial 2026. El combinado de Luis de la Fuente superó sin apuros a una Serbia que quiso competir, pero no pudo ante la magia española.

Noche para el recuerdo de Mikel Oyarzabal, que se convirtió en el noveno máximo goleador en la historia de España, y para los debutantes Víctor Muñoz y Mosquera, quienes pueden tener presencia en la lista definitiva para Estados Unidos, México y Canadá.

Oyarzabal mantiene su idilio con España

Comenzó el encuentro con una España que quiso mantenerse fiel a su estilo. Retenía la posesión el conjunto de De la Fuente mientras Serbia esperaba en su propio campo. Los primeros compases fueron muy cómodos para ‘La Roja’, que incluso probó con algún tiro lejano, como un disparo con rosca de Baena que se marchó rozando el larguero de Vanja.

Habían pasado tan solo 15 minutos cuando España hizo una jugada marca de la casa. Carrera de Lamine hacia la frontal con el balón controlado, pase a la zona izquierda del área, Baena deja pasar el esférico y Oyarzabal aparecía para batir a Vanja con un zurdazo. ‘La Roja’ se gustaba mientras estallaba en júbilo La Cerámica.

Tras el gol, España comenzaría a gustarse, con un Lamine Yamal que quiso inventar una maravilla. Le llegó el balón raso en la frontal del área y el talentoso extremo buscó realizar un pase a la red con su pierna izquierda, el cual acabaría chocando contra la cepa del poste.

Pasada la media hora, España, cómoda ante la tímida presión de Serbia, no quiso realizar esfuerzos innecesarios, tratando de buscar portería con disparos que no inquietaron a Vanja, en un partido que, yendo por delante, empezó a servir de práctica para afinar automatismos.

Fermín hizo el segundo gol de España en una jugada que sería anulada por mano. El centrocampista se llevaría el esférico tras un rechace que impactó en su brazo derecho justo antes de definir a la perfección ante Vanja.

Antes del descanso si llegaría la segunda recompensa española, con un golazo de Oyarzabal, el cual está dispuesto a instaurarse entre los máximos artífices de la Selección española. Recibió el delantero de la Real Sociedad en la frontal del área, dio media vuelta y mandó un zurdazo imposible para Vanja.

Tras un minuto de añadido, el árbitro señaló el camino a vestuarios con una Selección española que dominó y controló el encuentro a su antojo. ‘La Roja’ quería seguir consagrando su gran momento de forma y sentenció el partido en una espléndida primera mitad, tras un doblete de Oyarzabal que le convertía en el noveno máximo goleador en la historia de la Selección.

Noche para el recuerdo de la Selección

La segunda parte empezaba con un doble cambio en España. De la Fuente optaba por darle minutos a una de las caras nuevas, Fornals, que entraba junto a Olmo para sustituir a Pedri y Fermín, que se quedaron en vestuarios.

‘La Roja’ no quería tener sobresaltos, pero la Selección serbia salió dispuesta a hacer mucho más que en la primera mitad. Se habían cumplido 5 minutos desde la reanudación cuando Birmancevic batía a Unai Simón con una volea. El árbitro señaló una falta previa a Cucurella y el tanto no subía al marcador.

Con el partido prácticamente resuelto y ante el cuádruple cambio de Serbia, Luis de la Fuente decidió dar la oportunidad a las nuevas caras. Llegaba la hora de partido cuando Víctor Muñoz debutaba con la Selección española en sustitución de Lamine Yamal.

El joven extremo de Osasuna tendría una noche mágica, puesto que 10 minutos después de saltar al terreno de juego marcaría su primer tanto con la Selección. Pase filtrado con mágica para Ferran Torres, el delantero vio de reojo al debutante y le regalaba una asistencia de tacón. Muñoz, casi sin tiempo para definir, se sacaba un remate con el exterior de su bota derecha para superar a Vanja. Seguía España manteniendo un nivel extraordinario a pesar de los cambios.

Poco después, Ferran Torres tendría una doble oportunidad de anotar el cuarto. Esta vez fue Víctor Muñoz quien le buscó con un pase en profundidad, pero el delantero del Barcelona se topó con un soberano Vanja.

En los últimos diez minutos de partido habría tiempo para un segundo debut. De la Fuente daba entrada a Mosquera por Cubarsí, haciendo que el central del Arsenal contar con sus primeros minutos en la absoluta.

Tras dos minutos de añadido, el partido llegaba a su final y la Selección española sonreía. Gran actuación de ‘La Roja’ que sigue manteniendo una identidad clara, con un bloque que tiene mucho fondo de armario. Grandes sensaciones de cara a la cita mundialista.

Ficha Técnica

3. España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí (Mosquera, m.83), Laporte, Cucurella; Rodri Hernández (Zubimendi, m.76), Pedri (Dani Olmo, m.46), Fermín López (Pablo Fornals, m.46); Lamine Yamal (Víctor Muñoz, m.63), Álex Baena (Yeremy Pino, m.76) y Oyarzabal (Ferrán, m.62).

0. Serbia: V.Milinkovic-Savic, Mimovic (Nedeljovic, m.83), Milenkovic, Pavlovic (Erakovic, m.83), Terzic (Bukinac, m.76), Kostic (Gacinovic, m.60); Gudelj (Lukic, m.60), Stankovic (Joveljic, m.76), S.Milinkovic-Savic: Birmancevic (Samradzic, m.60) y Mitrovic (Jovic, m.60).

Goles: 1-0, m.16: Oyarzabal. 2-0, m.43: Oyarzabal. 3-0, m.72: Víctor Muñoz.

Arbitro: Luís Godinho (Portugal).

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio de la Cerámica ante 20.482 espectadores.