De la Fuente mantiene el debate en España: "Tenemos cuatro de los mejores porteros del mundo"

Luis de la Fuente ha reconocido que España afronta un dilema en la portería a pocos meses del Mundial 2026 al contar con hasta cuatro guardametas de máximo nivel. En la previa del amistoso ante Serbia, el seleccionador ha evitado ‘mojarse’ con su portero titular

Luis de la Fuente habla en la previa del España - SerbiaIMAGO

La portería de la Selección española se ha convertido en uno de los grandes focos abiertos a medida que se acerca el Mundial. En la previa del amistoso de preparación ante Serbia, el seleccionador español, Luis de la Fuente, ha optado por evitar hablar de nombres propios, poniendo en valor el nivel de sus guardametas, pero al mismo tiempo dejando claro que tendrá que tomar una decisión de peso.

“Tenemos a cuatro de los diez mejores porteros del mundo”, aseguró, en referencia a Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García. Una afirmación que refleja el nivel de competencia interna y también el dilema que se avecina.

Un problema de nivel que obliga a elegir

España no tiene un problema en la portería, pero sí una decisión pendiente. Cuatro perfiles de máximo nivel para un solo puesto en los partidos importantes.

De la Fuente quiso transmitir tranquilidad, aunque asumió la dificultad: “Juegue quien juegue no nos vamos a equivocar”. El mensaje es claro, pero la realidad es que el margen de elección se irá reduciendo conforme se acerque la cita mundialista.

El seleccionador insiste en que todos tendrán oportunidades en estos partidos, pero el contexto cambia cuando hay títulos en juego. Y ahí la portería deja de ser rotación para convertirse en una elección primordial.

El Mundial ya condiciona todas las decisiones

Aunque se trate de amistosos, el discurso dentro de la Selección es otro. De la Fuente lo dejó claro: “Ya estamos jugando el Mundial”.

España afronta los partidos ante Serbia y Egipto como pruebas reales, no como simples encuentros de preparación. El objetivo es doble: competir al máximo nivel y, al mismo tiempo, definir piezas dentro del equipo.

La portería es una de ellas. Cada minuto, cada actuación y cada detalle cuentan en un momento donde todos los jugadores parten con opciones reales.

Unai Simón, liderazgo y competencia interna

Dentro de ese escenario, el papel de Unai Simón sigue siendo relevante, no solo por su rendimiento, sino por su liderazgo. El seleccionador destacó sus palabras hacia Joan García como ejemplo de convivencia en una posición especialmente sensible.

“Demuestran humanidad, generosidad y señorío”, explicó De la Fuente, poniendo en valor la gestión interna de una competencia que, lejos de generar conflicto, está elevando el nivel del grupo.

Más pruebas abiertas en un equipo con muchas variantes

La portería no es el único foco. El seleccionador también dejó abierta la puerta a diferentes combinaciones en el centro del campo, con nombres como Rodri Hernández y Martín Zubimendi, o a la gestión de jóvenes como Lamine Yamal.

En todos los casos, el mensaje es el mismo: probar, ajustar y decidir en función del momento. “Tienen que jugar los que consideremos mejores en cada momento”, explicó.

España quiere llegar al Mundial con certezas, aunque eso implica asumir que todavía hay decisiones importantes por resolver.

Una selección con incógnitas por despejar

De la Fuente se muestra convencido del potencial del equipo y del camino recorrido en estos tres años al frente de la Selección. España mantiene su identidad, su bloque y su ambición.

España tiene nivel de sobra, pero solo hay once titulares y se acerca la hora de elegir. Con la primera prueba ante Serbia, toda decisión será clave en el desarrollo del Mundial.