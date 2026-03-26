La portería de España, a debate: Paunovic señala el gran dilema de Luis de la Fuente

El seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic, ha reconocido que España afronta un problema en la portería antes del Mundial 2026. En la previa del amistoso contra España, el serbio ha asegurado que Luis de la Fuente tiene “un plan” para gestionar una de las decisiones más delicadas de la Selección española

La Selección española sigue preparando su próximo compromiso ante Serbia, pero el foco no está solo en el partido. La portería se ha convertido en uno de los grandes temas abiertos en el equipo de Luis de la Fuente a pocos meses del Mundial 2026, y desde fuera ya se percibe como un dilema real.

Veljko Paunovic, seleccionador de Serbia y buen conocedor del fútbol español, lo dejó claro en la previa del amistoso que se disputará en el Estadio de La Cerámica. Para él, España no tiene un problema de nivel, sino de gestión: demasiados porteros de alto nivel para una sola decisión.

Paunovic pone el foco en la portería de España

El técnico serbio fue directo al analizar la situación. “Estoy seguro de que tiene un plan”, señaló en referencia a De la Fuente, dejando entrever que la elección del portero titular no es sencilla en el contexto actual.

Paunovic comparó incluso el escenario con el de su propia Selección, donde también conviven varios guardametas de alto nivel. “Tenemos el mismo problema que España, tenemos muy buenos porteros”, explicó, reconociendo la dificultad de gestionar expectativas dentro del vestuario.

La clave, según su visión, no está en el rendimiento individual, sino en cómo se toman y se comunican esas decisiones en un grupo que aspira a competir por todo.

Un debate que llega en pleno camino hacia el Mundial 2026

El contexto añade más presión. España afronta este tramo de la temporada con la mirada puesta en el cercano Mundial de 2026, lo que cualquier decisión puede afectar al papel de ‘La Roja’ en el torneo.

La portería es una de las pocas posiciones donde no hay un nombre completamente asentado, lo que abre el debate sobre quién debe asumir ese rol en los partidos decisivos. Un escenario que, en palabras de Paunovic, exige liderazgo y claridad desde el banquillo.

De momento, el hombre de confianza del seleccionador español ha sido Unai Simón, pero la gran temporada de Joan García tras consagrarse en el Espanyol ha llevado a abrir un debate, donde David Raya, esencial en un Arsenal que aspira a conquistar Premier League y Champions League, también quiere ganarse su oportunidad.

España, candidata, pero con decisiones por resolver

Más allá del debate en la portería, Paunovic no dudó en situar a España entre las selecciones con opciones de pelear por el título mundial. La condición de campeona de Europa refuerza su candidatura, aunque matizó que no le gusta señalar favoritos.

“Es candidata por múltiples razones”, explicó, subrayando la continuidad del proyecto como uno de los principales argumentos. España mantiene el mismo seleccionador, una base de jugadores reconocible y una identidad de juego que se ha consolidado con el paso de los años.

Esa estabilidad es, precisamente, uno de los factores que pueden marcar la diferencia en torneos de este nivel, donde se congregan los mejores jugadores del planeta.

Un estilo reconocible que sigue siendo su mayor fortaleza

Paunovic, exentrenador del Real Oviedo, también puso en valor el modelo de juego de la Selección española, destacando su capacidad para dominar los partidos a través de la posesión y el control del ritmo.

“España destaca por su filosofía de juego, por su dominio del rival”, señaló, insistiendo en que esa identidad se mantiene pese al paso de generaciones.

Para Serbia, el amistoso será una prueba exigente dentro de su propio proceso de crecimiento, con el objetivo de preparar su camino hacia la Nations League que dará comienzo en septiembre.

La portería, una decisión que marcará el rumbo

En medio de todos los elogios, el mensaje de fondo es claro: España tiene un dilema por resolver antes del Mundial, donde cuatro jugadores pugnan por ser el guardameta titular.

Elegir portero en un contexto de máxima exigencia siempre es una decisión sensible, pero en este caso adquiere un peso especial por el nivel de los candidatos y por lo que hay en juego.

Luis de la Fuente tiene el plan. Pero la decisión, tarde o temprano, tendrá que llegar y, con ella, se marcará el rumbo de una selección que aspira a todo.