Alineaciones España - Serbia: Alineación posible de España y Serbia en el amistoso de preparación para el Mundial 2026

La Selección española afronta su primer partido del parón internacional ante Serbia. Luis de la Fuente, que en esta ocasión ha convocado a varias caras nuevas, podría aprovechar para probar variantes, dándole la oportunidad de debutar a jóvenes promesas

La Selección española afronta el último parón internacional antes del próximo Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Con la cancelación de la ‘Finalissima’ ante Argentina, el seleccionador español, Luis de la Fuente, puede aprovechar la convocatoria para probar ideas nuevas, mientras que hasta cuatro jugadores podrían debutar con ‘La Roja’.

Al no estar un título en juego y tratándose de encuentros amistosos, el once de España para enfrentar a Serbia en el Estadio de la Cerámica puede ser un campo de pruebas, donde la portería y la defensa son los principales focos de atención.

Cuatro porteros en la convocatoria

Luis de la Fuente ya lo dijo en rueda de prensa, la presencia de cuatro porteros en la presente convocatoria atiende a una oportunidad de evaluar opciones de cara al Mundial. Hasta ahora, el titular indiscutible ha sido Unai Simón, mientras que las funciones de segundo las ejercía David Raya, con Álex Remiro completando el cupo.

Con la gran temporada de Joan García en el FC Barcelona tras haber destacado el pasado año con el Espanyol, el seleccionador podría haberle dado la oportunidad de debutar con la Selección absoluta, pero para el amistoso ante Serbia, el guardameta ha sido descartado, teniendo que esperar mínimo hasta el segundo partido frente a Egipto.

De la Fuente, que ya comentó la posibilidad de ver un portero en cada mitad durante los dos amistosos concertados durante el parón, seguramente recurrirá a su hombre de máxima confianza, Unai Simón, para que siga obteniendo galones de cara al Mundial.

Una defensa mermada por las bajas

Las grandes ausencias de la convocatoria residen en la defensa. Dani Carvajal e Íñigo Martínez son dos de los jugadores que salen de la lista con respecto a la Eurocopa 2024, donde ‘La Roja’ se proclamó campeona. Así, ante la falta de opciones en la zona central, no sería de extrañar ver el debut de un asiduo de la sub-21, Cristhian Mosquera.

El central del Arsenal está asumiendo galones en un equipo que aspira a conquistar la Premier League y la Champions League, pudiendo convertirse en el nuevo defensa de garantías junto a un Pau Cubarsí que parece ser el principal zaguero.

Caras conocidas y un ataque permutable

En el resto del once español destacaran los regresos de Rodri y Soler en el mediocampo, y la ausencia del lesionado Nico Williams en la delantera, junto al no convocado Álvaro Morata.

Así, el tridente de ataque puede dar juego a De la Fuente, pudiendo establecer sobre el dibujo a Mikel Oyarzabal en la punta, con un intocable Lamine Yamal en la banda derecha y a Dani Olmo en una supuesta banda izquierda.

Con esa composición ofensiva, tanto el jugador de la Real Sociedad, acostumbrado a jugar por banda, como el del Barcelona, cuya posición natural es la de volante, podrían intercambiar posiciones durante el encuentro para generar desajustes defensivos en una Serbia liderada por Milenkovic y Kostic.

Posibles onces titulares del partido España - Serbia, amistoso de preparación para el Mundial 2026

España: Joan García; Pedro Porro, Cubarsí, Mosquera, Cucurella; Rodri, Soler, Pedri; Lamine Yamal, Ozarzabal, Dani Olmo.

Serbia: Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic, Kostic; Lukic, Grujic; Zivkovic, Samardzic, Radonjic; Jovic.