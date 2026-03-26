Baena, ante un problema en el Atlético de Madrid de cara al Mundial

Álex Baena ha reconocido que su falta de continuidad en el Atlético de Madrid puede afectarle de cara al Mundial, en un momento clave para ganarse un sitio en la Selección española mientras regresa por primera vez a La Cerámica tras su salida del Villarreal

Álex Baena ha puesto voz a una de las preocupaciones que sobrevuelan la Selección española a pocos meses del Mundial. El centrocampista no ha esquivado la realidad y ha reconocido que su situación en el Atlético de Madrid puede condicionarle en la carrera por estar en la gran cita.

“Puede afectar, sí”, admitió en la previa del amistoso ante Serbia, dejando claro que la falta de minutos no es un asunto menor cuando se trata de convencer al seleccionador en un contexto de máxima competencia.

La continuidad, clave en la carrera hacia el Mundial

El propio Baena fue directo al analizar su situación. En un equipo como el Atlético, donde la exigencia es máxima y la rotación constante, el tiempo de juego se convierte en un factor determinante para mantener el ritmo competitivo.

El internacional español sabe que llegar con minutos a la Selección puede marcar diferencias. “Es importante llegar con minutos”, insistió, aunque también asumió que la decisión final está en manos de Luis de la Fuente.

Un regreso especial en medio de la presión

Más allá del contexto competitivo, el partido ante Serbia tendrá un componente emocional para Baena. Será la primera vez que regrese al Estadio de La Cerámica desde su salida del Villarreal.

El centrocampista no ocultó lo que supone ese momento: “Es muy especial. Hacerlo con la Selección es un orgullo y una satisfacción”. Un regreso marcado por el cariño al club donde vivió sus mejores años como profesional.

Adaptación entre dos contextos diferentes

Baena también habló de su rol tanto en el Atlético como en la Selección, dos contextos distintos que exigen adaptación constante. “Son dos entrenadores diferentes, hay que adaptarse”, explicó.

Pese a la falta de continuidad en su club, el jugador aseguró sentirse cómodo en ambos entornos. “Me siento bien tanto en el club como en la Selección”, afirmó, intentando transmitir normalidad en una situación que, sin embargo, sí reconoce que puede influir en su futuro.

Competencia alta y margen reducido

La realidad es que la competencia en la Selección española es cada vez mayor. Cada convocatoria, cada partido y cada minuto cuentan en la decisión final de cara al Mundial.

Baena es consciente de ello y por eso insiste en centrarse en el rendimiento inmediato. “Si me toca jugar, daré lo mejor; y si no, apoyaré al equipo”, señaló, en un mensaje que combina ambición y compromiso.

Un escenario abierto a pocos meses del Mundial

El propio discurso del vestuario refleja que la preparación ya está en marcha. “Para nosotros no son amistosos”, explicó Baena sobre los partidos ante Serbia y Egipto.

En el caso de Baena, el talento está fuera de duda, pero su presencia en el Mundial dependerá, en gran parte, de algo mucho más tangible: los minutos que consiga acumular en el Atlético en este tramo final de temporada.