Vivian, sobre Unai Simón, Joan García y su ausencia en la lista de Luis de la Fuente: "No creo que sea del agrado de ninguno de ellos, darle ánimos a Unai"

El central del Athletic Club manda ánimos a Unai Simón de cara a la portería de España en una convocatoria con 4 porteros y sin el propio Vivian

Luis de la Fuente, para paliar el debate en torno a la portería de la Selección española, ha convocado en esta ocasión a Unai Simón, portero del Athletic Club, y a Joan García, portero del Barcelona. El meta del cuadro blaugrana acude a la convocatoria como cuarto portero, mientras que el cancerbero vasco sigue siendo la opción número 1 para Luis de la Fuente. La entrada en juego del catalán, en un principio, apuntaba a amenazar el reinado del portero del Athletic Club, que sigue enfocado en ser el titular para el Mundial. El debate sigue estando vigente a pesar de la convocatoria de Joan García y sigue habiendo divisiones en torno al arco. Vivian, central del Athletic Club, que en esta ocasión se ha quedado fuera de la lista de convocados, manda un mensaje de apoyo a ambos porteros, aunque se decanta por Unai Simón para la portería de la Selección española.

Vivian, sobre el debate de la portería de la Selección española y su ausencia en la convocatoria

El central aseguró que, este año, le ha tocado a la portería el debate en torno a la titularidad y subraya que la situación, muy probablemente, no sea nada sencilla para ninguno de los dos porteros. "Siempre se generan debates, el portero no suele ser tan sonado, este año toca eso. No creo que sea del agrado de ninguno de ellos, darle ánimos a Unai", subraya el central del Athletic Club en Radio Bilbao de la SER.

Además, Vivian se ha lamentado de su no convocatoria y asegura que su objetivo y sueño es poder jugar el Mundial con España. "El momento en el que no te ves en la lista es muy duro, sabes que tienes que estar centrado en tu club, pero quieres estar ahí. La Selección te da mucho y al club, hay que saber entender las cosas, seguro que no le ha sido fácil a Luis elegir a los jugadores. Lo que está en mí es demostrar que quiero estar ahí", subraya el central del Athletic Club que defiende a Luis de la Fuente ante las críticas de no probar a más jugadores. "Puede ser, nadie regala nada. No se prueba mucho a la gente porque ya se la conoce. El grupo que trae de atrás es importante, intento no pensar en que es definitiva y sigo luchando", sentencia en torno a la Selección española.

Vivian, convencido de poder dar la vuelta a la situación del Athletic Club

Sobre el estado del Athletic Club y la victoria ante el Real Betis que le permite solar con Europa, Vivian recalca que la plantilla aún tiene tiempo de darle la vuelta a la situación: "Era una victoria muy necesaria para todos. Tenemos tiempo de dar la vuelta a la situación adversa de la temporada", finaliza el central rojiblanco.