El asalto a Europa del Athletic Club comienza por la defensa

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, busca potenciar la defensa del cuadro bilbaíno de cara a la recta final de la temporada y cumplir con el objetivo europeo. Para ello ya cuenta con Vivian y Yuri, mientras que Paredes entra en el final de su recuperación y Yeray Álvarez cuenta los días que restan para sumarse al plan del técnico rojiblanco

El Athletic Club aprovecha el parón de selecciones para asentar términos y trabajar sin descanso de cara a la jornada 10 de LaLiga. Tras los múltiples tropiezos de esta temporada, los rojiblancos aprietan los dientes en este tramo final de temporada para tratar de colarse en los puestos europeos. La victoria frente al Real Betis le da vida al equipo de Ernesto Valverde que se viene arriba y promete mucha guerra en lo que resta de campaña. Para preparar el asalto a Europa, el Athletic Club centra su trabajo en la defensa tras el regreso de Vivian y Yuri, que apuntan a ser claves en el ansioso y deseado objetivo del cuadro vasco.

El Athletic Club y Ernesto Valverde hacen especial hincapié en la defensa

Tanto el central como el lateral han vuelto al grupo de cara al partido de la jornada 30 ante el Getafe. Tras no estar disponibles en el anterior entreno, los dos regresan con el grupo para potenciar la defensa, ante la ausencia de Laporte, que sigue concentrado con la Selección española de Luis de la Fuente. Además, para la cita frente al Getafe tras el parón de selecciones, no está descartado Paredes, que trabajó por primera vez en el exterior, aunque con zapatillas, después del fuerte golpe que sufrió en la semifinal de Copa hace tres semanas. De esta forma, el Athletic Club sigue sumando efectivos a una defensa que será el perfil más potenciado por Ernesto Valverde tras el parón y la piedra base para intentar terminar la temporada en puestos europeos. Además, también está confirmada el alta de Yeray Álvarez. El defensa vizcaíno finaliza el 2 de abril, el jueves de la próxima semana, la sanción de diez meses que le impuso la UEFA por la ingesta de una sustancia prohibida en un medicamento preventivo contra la caída del cabello.

La enfermería del Athletic Club se vacía

Por otro lado, Nico Williams acumula ya casi un mes y medio de trabajo de su nuevo tratamiento para mitigar la pubalgia y podría estar disponible para la visita del 5 de abril al Getafe. Además, el Athletic Club sigue pendiente de Egiluz y Maroan, con varias semanas de trabajo con el grupo tras restablecerse de sus lesiones de rodilla, ya que tienen también opciones de estar a disposición de Valverde para Getafe. La única baja segura para el Coliseum es la de Beñat Prados que sigue con su proceso de recuperación tras la grave lesión de rodilla que sufrió al principio de temporada.