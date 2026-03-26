Pasó por Osasuna y sigue impactado con los clubes convenidos del Athletic en Pamplona: “¿Filial del Bilbao?”

El argentino Pipa Gancedo recuerda una anécdota de su paso por la capital navarra, donde defendió la camiseta rojilla durante dos temporadas y media, y mostró su sorpresa por la respuesta de un niño que jugaba en el Oberena, uno de los equipos bajo el paraguas del conjunto vasco

Siempre atento a las jóvenes promesas que crecen en su radio de acción, algo básico dada su particular filosofía, el Athletic Club ha ido tejiendo en los últimos tiempos unas redes de captación cada vez mayores. Pero Osasuna suele ser un caladero habitual, para disgusto de un club navarro que más de una ocasión ha mostrado su malestar. En la memora reciente están los casos de Jesús Areso o Adama Boiro, miembros del primer equipo bilbaíno que se formaron en Tajonar. Pero son muchos los ejemplos de talentos forjados en Pamplona que han emprendido el camino hasta Bilbao. Y no solo tras haber vestido la camiseta rojilla.

Los clubes convenidos del Athletic en Navarra

La entidad vasca tiene entre sus clubes convenidos a varios equipos navarros que trabajan con mucho acierto la cantera. En la capital, sin ir más lejos, se encuentran el Oberena, de donde surgió por ejemplo Manex Lozano, lesionado al poco de despuntar en su cesión en el Racing de Santander; la Txantrea, vivero en el dieron sus primeros pasos jugadores como Muniain, Mikel San José, Arbilla, Iñigo Pérez o Eguaras; y el CD Pamplona, que fue el trampolín para Iñaki Williams y Nico Serrano. A todos ellos, además, se suma en la provincia el CD Tudelano.

Esa 'invasión' rojiblanca en territorio navarro es algo que ha dejado de sorprender con el tiempo, aunque el debate siempre ha estado sobre la mesa. Viéndolo desde la distancia, de hecho, es algo que choca. Así lo ha puesto de manifiesto Leonel 'Pipa' Gancedo, quien fuese jugador de Osasuna entre 2001 y 2003, llegando a defender su camiseta en 85 encuentros. Ahora, más de dos décadas después de su paso por Pamplona, el argentino ha recordado una anécdota de aquella etapa para defender que el club rojillo tiene que hacer todo lo posible por tener controladas a las promesas navarras.

La sorpresa que se llevó Pipa Gancedo

En una charla con la web Osasuna 1920, el ex centrocampista, que pasó también por las filas del Real Murcia, ha rememorado que vio a un chico jugar al fútbol bastante bien mientras su mujer hacía unas compras en una farmacia y decidió acercarse a él. “Vi a un nene jugando. Le dije : cómo le pegas... con la zurda, tienes pinta de futbolista, ¿dónde juegas?”, le preguntó, llevándose una inesperada sorpresa: "En el Oberena, que es filial del Athletic".

Aún hoy día, Gancedo, que se pasó sin mucho éxito a los banquillos y fue en 2024 técnico asistente en Colón, sigue flipando con aquella contestación. “En Pamplona... ¿cómo filial del Bilbao?. Osasuna tiene que tener a los mejores jugadores. Los chiquitos tienen que jugar en Osasuna", añadió para poner el foco en el citado debate.

Lanza una petición: "Enrique el fútbol base"

Además, el ex de Argentinos Juniors y River Plate, que sigue aún de cerca al conjunto rojillo, destacó una de sus señas de identidad e insistió en el valor de la cantera para seguir creciendo. “La gran virtud de Osasuna es ser uno de los clubes que no es sociedad anónima. Eso es algo muy loable. Ojalá podamos enriquecer el fútbol base, el fútbol formativo, con la impronta de los chicos, pero han incorporado muchas cosas interesantes”, afirmó.