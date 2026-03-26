El desembarco de Terzic en el Athletic podría seguir el modelo de Hansi Flcik en el Barcelona

En Ibaigane están convencidos de que el entrenador alemán, de ser finalmente el sustituto de Ernesto Valverde, mezclaría en su cuerpo técnico a gente de su confianza y otros con vinculación con el club rojiblanco, por lo que la ruptura no sería total

El proceso electoral abierto en el Athletic Club hará que la elección del sustituto Ernesto Valverde, que dirá adiós a final de temporada, se demore algún tiempo. Aunque puede que no haga falta esperar a los comicios previstos para el 8 de mayo en San Mamés. Los precandidatos deben presentar los avales pertinentes entre el 9 y el 18 de abril, pero no se vislumbran competidores para Jon Uriarte, cuya continuidad al frente del club podría ser confirmada por tanto tras esa fecha.

El aún presidente rojiblanco ya anunció que no hablaría de su nuevo proyecto hasta que no arranque la campaña como tal, una vez cese en sus funciones el 29 de marzo. Pero en cualquier caso ya tiene gestiones avanzadas con Edin Terzic, que ha adelantado en el casting a Andoni Iraola, más cerca del Crystal Palace.

Con Valverde, de momento, solo se marcha Jon Aspiazu

El técnico alemán, en paro desde que abandonó el Borussia Dortmund en 2024, tras llevarlo a la final de la Champions, firmaría en principio por más de una temporada. Pero aún son muchos los detalles que quedarían por pulir, como su equipo de trabajo. Al respecto, Marca ha informado de que junto al 'Txingurri' se marchará su habitual segundo, Jon Aspiazu, que lo ha seguido durante toda su carrera. Pero el resto del cuerpo técnico quedaría a expensas de la decisión del alemán.

El nuevo técnico deberá tomar una decisión con el resto

Como es lógico, de acabar aterrizando en Bilbao, Terzic lo haría con gente de su confianza. Pero al mismo tiempo seguiría teniendo en cuenta la aportación de los técnicos de la casa. Entre ellos, esta temporada han ejercido en el primer equipo Luis Prieto como preparador físico y Pablo Orbaiz como técnico asistente y de tecnificación, puestos que a priori siempre suele elegir el primer entrenador, además de Aitor Iru, que lleva ya bastantes años como preparador de porteros.

El relevo de Valverde, por tanto, deberá definir cuál es la mezcla que desea para su 'staff', que se completa con readaptadores, preparadores físicos específicos y analistas. Habrá lógicamente cambios, pero no se espera una ruptura total. Es más, llegado el caso de que Terzic tome el mando, en el Athletic creen que tiraría de muchos de los conocidos, pues entiende que se trata de una buena fórmula para lograr la unión.

La buena relación entre Terzic y Flick

El modelo, por tanto, podría ser parecido al de su compatriota Hansi Flick en el FC Barcelona, donde se ha rodeado en estas dos temporadas de asistentes personales y otros con pasado en la entidad azulgrana. Además, se da la circunstancia de que ambos entrenadores guardan una muy buena relación. De hecho, hace algunas semanas Terzic estuvo en la Ciudad Condal junto a su segundo, Sebastian Geppert, para visitar a técnico culé.

El proyecto como prioridad

Después de haber dicho 'no' esta misma temporada a ofertas del West Ham o la Real Sociedad, que lo tanteó antes de firmar a Matarazzo, al germano le ilusionaría la opción de dirigir al Athletic. El que fuese asistente de Slaven Bilic en el propio West Ham y el Besiktas no ha tenido prisas por volver a sentarse en un banquillo tras su única experiencia en la elite, priorizando a sus 43 años tanto el proyecto deportivo como las características del club. Otro que le puede ayudar a empaparse de la filosofía rojiblanca, además, sería Jupp Heynckes, que tuvo en su cuerpo técnico en el Bayern Múnich a Peter Hermann, con el que Terzic trabajó luego el Borussia Dortmund.