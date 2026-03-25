Iraola, favorito para ser el nuevo técnico del Crystal Palace

El Crystal Palace explora la llegada de Andoni Iraola como relevo de Oliver Glasner para liderar su nuevo proyecto

El Crystal Palace ha comenzado a moverse con decisión en el mercado de entrenadores ante la inminente salida de Oliver Glasner. El técnico austriaco ya ha comunicado que no continuará más allá de esta temporada, lo que obliga al club londinense a redefinir su proyecto deportivo.

Iraola, un objetivo prioritario

En este escenario, el nombre que más fuerza ha ganado es el de Andoni Iraola. El actual entrenador del AFC Bournemouth se ha consolidado como uno de los técnicos más interesantes de la Premier League gracias a su propuesta dinámica, valiente y orientada al ataque.

Desde la directiva del Palace consideran que su perfil encaja perfectamente con la idea de dar continuidad a los recientes logros del equipo, entre los que destacan la clasificación europea y la conquista de la FA Cup, hitos que han elevado el estatus del club en el fútbol inglés.

Un cambio de ciclo en Londres

La marcha de Glasner marca el inicio de una nueva etapa en Selhurst Park. El club busca un entrenador capaz de mantener el crecimiento competitivo y consolidar una plantilla que ha demostrado poder competir al más alto nivel.

Iraola, con 43 años, aparece como una apuesta de futuro. Su trabajo en el Bournemouth durante las últimas temporadas ha sido especialmente valorado, no solo por los resultados, sino también por su capacidad para potenciar jugadores jóvenes y construir un estilo reconocible.

Un futuro aún por decidir

El técnico vasco finaliza contrato este verano y, por el momento, no ha tomado una decisión definitiva sobre su próximo destino. Aunque ha sido vinculado a equipos de mayor envergadura, incluso con aspiraciones en competiciones europeas, el Crystal Palace confía en que su proyecto deportivo y el atractivo de Londres puedan resultar determinantes.

Por su parte, el Bournemouth mantiene la esperanza de retener a su entrenador, especialmente después de una campaña en la que el equipo ha competido con solvencia pese a la salida de futbolistas importantes.

Competencia por su fichaje

El interés por Iraola no se limita únicamente al Palace. Otros clubes ingleses también siguen de cerca su situación, lo que podría generar una disputa por hacerse con sus servicios en los próximos meses.

Aun así, en el sur de Londres se muestran optimistas. Consideran que el momento deportivo del club, sumado a la posibilidad de liderar un proyecto en crecimiento, puede ser clave para convencer al entrenador.

Un verano decisivo

Todo apunta a que el futuro de Iraola será uno de los temas más seguidos del próximo mercado estival. Su decisión no solo marcará su carrera, sino también el rumbo de un Crystal Palace que aspira a consolidarse entre los equipos más competitivos del fútbol inglés.

La elección del nuevo entrenador será determinante para mantener la ambición, el nivel competitivo y la proyección internacional que el club ha logrado en los últimos tiempos.