Jon Uriarte dará una rueda de prensa y en Alemania filtran su entrenador favorito

El club vasco va a celebrar elecciones en los próximos meses. El actual presidente ya ha dicho que se va a presentar a la reelección y uno de los puntos fuertes de cada candidato va a ser el técnico que eligen para sustituir a un Ernesto Valverde que ha anunciado que se marcha cuando acabe esta temporada

Se vienen semanas muy movidas en el Athletic Club ya que próximamente se tienen que convocar elecciones para escoger nuevo presidente que se deben celebrar en los siguientes meses. Jon Uriarte, actual presidente del club vasco, ya dicho que se va a presentar a la reelección, partiendo ya como favorito por los éxitos que ha cosechado el equipo en las últimas temporadas. El mandamás va a comparecer este martes en el Estadio de San Mamés en donde se espera que hable de estos comicios y de su potencial candidatura para la que ya tendría entrenador para sustituir a Ernesto Valverde. Según filtran desde Alemania: su elegido es Edin Terzic.

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, comparece este martes

Jon Uriarte va a dar una rueda de prensa en la tarde de este martes en el Estadio de San Mamés de manera inesperada. El mandamás del club vasco mide mucho sus apariciones y sus declaraciones públicas, pero va a dar la cara en las próximas horas. Una aparición que puede estar motivada por las amenazas que ha recibido de algunos radicales últimamente, para dar a conocer el proceso electoral o para ambo asuntos.

No hay que olvidar que las últimas elecciones se celebraron el 24 de junio del año 2022. De este modo, las elecciones convendría hacerlas lo más rápidamente posible para agilizar el fichaje del nuevo entrenador que sustituya a Ernesto Valverde que hace unos días anunció que dejará su puesto de trabajo al final de esta temporada. Jon Uriarte y la actual junta directiva puede fichar perfectamente a un entrenador, tiene plenos poderes, pero la lógica dicta que si hay más candidatos, estos se presenten con los técnicos que ellos elijan.

Con esta tesitura, desde Alemania ya aseguran que Jon Uriarte, entrenador del Athletic Club, tiene a Edin Terzic, ex del Borussia Dortmund, como su entrenador favorito.

Edin Terzic, el entrenador que más le gusta a Jon Uriarte, actual presidente del Athletic Club

En las últimas horas se ha apuntado que Andoni Iraola es uno de los grandes favoritos para convertirse en nuevo entrenador del Athletic Club de cara a la próxima temporada, pero el que fuera futbolista rojiblanco, actualmente técnico del Bournemouth, ha asegurado que no hay conversaciones.

Con la incertidumbre que existe sobre Andoni Iraola, Sky Sports Alemania informa que Edin Terzic, ex técnico del Borussia Dortmund, es el entrenador que más gusta a Jon Uriarte, actual presidente del Athletic Club. De hecho, este medio de comunicación agrega que existen conversaciones avanzadas entre las partes.

Edin Terzic, de 43 años de edad, lleva sin entrenar desde el año 2024 cuando decidió no seguir como entrenador del Borussia Dortmund. Ahora es una opción que gusta en el Athletic Club.

Con todo, no hay que descartar ni mucho menos a Andoni Iraola ya que el de Usurbil es que el más consenso puede generar entre afición y potenciales candidatos a presidente para ser el entrenador perfecto para el Athletic Club de la próxima temporada.