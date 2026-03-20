Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, amenazado por los radicales

El presidente del Athletic Club ha denunciado ante la Ertzaintza acoso y amenazas por parte de un grupo de jóvenes radicales vinculados con el fútbol

La temporada del Athletic Club no está siendo, ni mucho menos, la que esperaban los aficionados rojiblancos. Con tres victorias en los primeros tres partidos, el equipo vasco aspiraba a todo esta temporada, pero las lesiones y las malas sensaciones se ciñeron sobre el Ernesto Valverde y su plantilla. Desde entonces, el rendimiento ha sido pésimo, lo que ha despertado el malestar de la afición rojiblanca. Tanto es así que Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, ha pagado los platos rotos por los resultados del equipo y un sector radical de la afición vasca lo ha amenazado, según ha denunciado el propio directivo a la Ertzaintza, recibiendo el cariño y apoyo del club.

Jon Uriarte denuncia acoso por parte de unos radicales del Athletic Club

Jon Uriarte ha denunciado ante la Ertzaintza acoso y amenazas por parte de un grupo de jóvenes radicales vinculados con el fútbol, que ha llegado a entrar en el portal de su casa de Bilbao para dejarle mensajes intimidatorios relacionados con su cargo, según publica el diario El Correo. La información periodística señala que Uriarte ha aportado a la Policía Autónoma Vasca, que no facilita datos sobre este asunto, documentación escrita y audiovisual que reflejan un seguimiento al mandatario rojiblanco. Según indica el diario, los radicales le dejaron pegatinas de Herri Norte en el buzón y le hicieron llegar una carta a su domicilio entre diciembre y enero. En los vídeos aportados por el presidente del Athletic se observa a dos encapuchados entrar en su portal, según precisa el periódico.

El Athletic Club lamenta y condena los insultos de los radicales a Jon Uriarte

El Athletic Club ha emitido un comunicado en el que "lamenta y condena" las amenazas recibidas por Jon Uriarte y expresa su "apoyo incondicional" al presidente de la entidad rojiblanca. "El Athletic Club rechaza cualquier forma de amenaza o intimidación y condena firmemente todo amedrentamiento dirigido a silenciar o coartar la libertad de las personas", recalca la nota realizada tras la denuncia presentada por Uriarte "y desvelada por un medio de comunicación", el diario El Correo. "El club defenderá a los socios y las socias que, por ser parte de esta asociación, sufren cualquier acto de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, y muestra su apoyo al presidente del club. Solo a través de la firmeza en la exigencia del respeto podremos construir una sociedad y un Athletic mejor", concluye la nota.