Las dudas de Javier Clemente con el posible fichaje de Edin Terzic por el Athletic: "Me da pena"

El técnico alemán se ha convertido en el gran favorito para sustituir a Ernesto Valverde la próxima temporada, aunque el ex seleccionador hubiese preferido que siguiese el 'Txingurrio' o, en su defecto, "un entrenador de casa"

La actualidad en el Athletic Club pasa irremediablemente por el adiós de Ernesto Valverde a final de temporada y la elección de su sustituto. Aunque es mucho lo que en juego aún en las nueve 'finales' que restan por disputar en LaLiga, en Ibaigane trabajan para atinar en una decisión clave, se bien la misma se verá ralentizada por el proceso electoral que arrancará el próximo 29 de marzo, con el cese de la actual junta directiva, y concluirá el 8 de mayo, con los comicios que se celebrarán en San Mamés.

Como ha reconocido el Jon Uriarte, todavía máximo mandatario de la entidad, siempre se han barajado diferentes "alternativas" ante la posible salida del 'Txingurri'. De hecho, el pasado año se tanteó a Claudio Giráldez y en esta ocasión también se han barajado los nombres de Iñigo Pérez, Mauricio Pochettino o el italiano De Zerbi. Por encima de todos, no obstante, siempre ha estado Andoni Iraola, que no acaba de resolver su futuro en el Bounemouth. Pero en dicha vía ha perdido peso en favor del alemán Edir Terzic, con quien ya existirían conversaciones avanzadas, según Sky Sport.

La marcha de Valverde, "una faena"

Al respecto, una voz autorizada en el club bilbaíno como la de Javier Clemente ha expresado su decepción por la marcha de Valverde, que ha optado por no renovar tras una complicada campaña en la que ha sufrido un gran desgaste y no han faltado las críticas. "Para mí es una faena que se vaya. Me ha sentado fatal que lo haya dejado, porque creo que era un tío muy bien preparado para nosotros", aseguró en Radio Marca.

La temporada del Athletic aún tiene arreglo

"Es menos caliente que yo, es más reflexivo, es más pensado, no se mete en broncas", analizó sobre sus diferencias con el preparador extremeño, defendiendo además que la temporada aún se puede salvar y apuntando a las lesiones como una de las explicaciones clave para el irregular curso del equipo rojiblanco. "Deportivamente la situación del Athletic es normal, todavía podemos entrar en UEFA. Cuando los que tienen más experiencia se han lesionado, como ha pasado este año, el rendimiento del equipo ha bajado", destacó.

Deja el fichaje de Terzic en manos del club: "Igual es tan bueno como Flick"

Mirando al futuro, además, el ex seleccionador recalcó que "el Athletic es un tema un poquito diferente, es una cantera que hay que trabajar muy bien", refiriéndose a la posible llegada de Edin Terzic para confiar en la decisión que tomen al respecto los dirigentes rojiblancos. "No tengo ni idea, no sé si es bueno, si es malo... No tengo ni la menor idea. Eso le compete al presidente. Si es bueno, sacará buen rendimiento a los chavales. Ahora le compararía con Valverde y no sería justo", señaló.

"Si decide traer a Terzig yo no tengo por qué decir absolutamente nada negativo; igual Terzig es igual de bueno que Flick, que me cae muy bien", añadió sobre el difícil reto de sentarse en un banquillo como el del Athletic, para el que en realidad hubiese preferido una opción con ADN rojiblanco. "Me da pena que un equipo de cantera no tenga un entrenador de casa. Me hubiera gustado mucho más que siga Valverde y que llegue uno de la casa. Pero si viene Terzig le daré mi bienvenida y le desearé lo mejor", insistió.

Firme contra las amenazas a Jon Uriarte

Por otro lado, Clemente también censuró de forma contundente las amenazas recibidas por Jon Uriarte por parte de algunos radicales y que le han llevado a interponen una denuncia, afirmando que es algo que no representa a la afición del club vasco. "No hay que amenazar absolutamente a nadie, no me parece a mí una cosa correcta. "Nosotros no hemos tenido nunca aficionados que con el presidente hayan reaccionado así. Es una pena para el presidente que algunos aficionados la hayan increpado o la hayan amenazado", sentenció.