España - Serbia, en directo el partido amistoso de preparación para el Mundial 2026

Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo del partido amistoso de preparación para el Mundial 2026, donde España y Serbia se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. La Selección española, una de las favoritas para conquistar la Copa del Mundo, tiene ante sí una prueba para terminar de confeccionar su once tipo

En el día de ayer, la Selección española confirmó cuál será su último amistoso previo al Mundial, el cual se disputará en América el 8 de junio

Las Selecciones española y serbia se han enfrentado en tres ocasiones: dos partidos de Nations League y un amistoso. Los encuentros oficiales, disputados en 2024, se saldaron con un triunfo español (3-0) y un empate (0-0), mientras que el amistoso, de 2012, acabó con victoria de ‘La Roja’ (2-0)

La Selección española llega tras 6 encuentros consecutivos sin conocer la derrota , donde ha salido victoriosa en cinco de ellos. Vigente campeona de la Eurocopa y finalista de la Nations League, ‘La Roja’ aspira a conseguir su segunda estrella

La Selección serbia, dirigida por Veljko Paunovic desde el pasado octubre, suma una derrota y una victoria bajo las órdenes del extrenador del Real Oviedo. Fuera del Mundial tras quedar tercera de grupo, quieren construir un nuevo bloque de cara a la próxima Eurocopa

Baena, ante un problema en el Atlético de Madrid de cara al Mundial

El jugador del Atlético de Madrid, Álex Baena, hoy titular ante Serbia, analizó la falta de minutos con Simeone y cómo le puede afectar en sus opciones de cara al Mundial bajo las órdenes de Luis de la Fuente

El encargado de dirigir el encuentro será el portugués Luís Godinho, que contará con su compatriota Hélder Malheiro en el VAR

De la Fuente mantiene el debate en España: "Tenemos cuatro de los mejores porteros del mundo"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, aprovechó su comparecencia previa para hablar del debate en la portería nacional, donde tiene un gran dilema de cara al Mundial

La portería de España, a debate: Paunovic señala el gran dilema de Luis de la Fuente

El seleccionador serbio y exentrenador del Real Oviedo, Veljko Paunović, también valoró la portería de España y señaló a ‘La Roja’ como una de las aspirantes favoritas a hacerse con el título del Mundo

Alineaciones España - Serbia: Alineación de España y Serbia en el amistoso de preparación para el Mundial 2026

De la Fuente sorprende incluyendo a Marcos Llorente por delante de Pedro Porro en la banda derecha, mientras que Álex Baena asume el puesto del lesionado Nico Williams en la delantera

El encuentro tendrá lugar en el Estadio de La Cerámica , renovado hogar del Villarreal , que cuenta con una capacidad para 23.500 espectadores

Tras las salidas de A Coruña y Málaga como sedes del Mundial 2030, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha propuesto ante la FIFA dos nuevas sedes para completar las once establecidas

Así fue el caluroso recibimiento de la Selección española a su llegada a Castellón para disputar el amistoso ante Serbia en el Estadio de la Cerámica

España presenta su nueva camiseta para el Mundial 2026 y anuncia que jugará ante Egipto en el RCDE Stadium

‘La Roja’ se pasa al blanco en su segunda equipación para el Mundial 2026. La camiseta fue presentada junto a la convocatoria del presente parón y será estrenada esta noche

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En su último parón previo al Mundial, Luis de la Fuente decidió convocar a 27 jugadores, entre los que se establecen cuatro debutantes y cuatro porteros

Alineaciones España - Serbia: Alineación de España y Serbia en el amistoso de preparación para el Mundial 2026

El estadio del Villarreal cuelga el cartel de 'sold out' para el España - Serbia

El Mundial de 2026 se acerca y la preparación entra en su recta final. Con la disputa de la ‘Finalissima’ ante Argentina cancelada, la Selección española aprovecha el parón internacional para probar ideas nuevas y terminar de ajustar una convocatoria llamada a alcanzar la gloria en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin casi margen para planear los amistosos, el equipo de Luis de la Fuente se mide a Serbia en el primero de dos encuentros programados antes de que vuelva la competición de clubes. Sin mucho margen para probar jugadores y con varios habituales bajo duda por problemas físicos, España tiene ante sí una prueba de fuego frente a un rival que no saldrá relajado en La Cerámica.

Así llega la Selección española

Los vigentes campeones de la Eurocopa 2024 y finalistas de la Nations League 2025 llegan al encuentro en un estado envidiable. Clasificados sin apuros para el Mundial 2026, Luis de la Fuente ha sido capaz de formar un equipo de garantías.

‘La Roja’ acumula 6 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, donde ha salido victoriosa en cinco de ellos. Durante el torneo de clasificación para el Mundial, España ha superado a Bulgaria, Turquía, Georgia y Bulgaria, rivales a priori inferiores, pero ante los que ha mostrado un grandísimo nivel, saldando los encuentros con 21 goles a favor y tan solo 2 en contra, dejando en 5 ocasiones la portería a cero.

Antes de ello, fue primera de grupo en la Nations League, donde eliminó a Países Bajos y Francia antes de llegar a la final, donde le esperaría Portugal. La cita ante la Selección portuguesa acabaría en empate 2-2, siendo España superada en la tanda de penaltis por 5-3.

Antes de ello, la Selección española sumaba 19 partidos sin ser vencida. Es decir, desde marzo de 2024, hace dos años, ‘La Roja’ tan solo ha sufrido una derrota.

Así llega la Selección serbia

Por su parte, Serbia no estará en el próximo Mundial tras quedar tercera en su grupo, siendo superada por Inglaterra y Albania. Ahora, con Veljko Paunovic como seleccionador desde octubre del año pasado, busca formar un grupo que sea capaz de volverse competitiva.

Desde la llega del exentrenador del Real Oviedo, el combinado serbio acumula una derrota, ante Inglaterra por 2-0, y una victoria, frente a Letonia por 2-1.

Con vistas a hacer un buen papel durante la Nations League que da comienzo en septiembre, Serbia querrá aprovechar la oportunidad para darlo todo ante una España, que se sitúa entre las favoritas para proclamarse campeona del Mundo el próximo verano.

El historial entre España y Serbia

Las Selecciones española y serbia se han enfrentado en tan solo tres ocasiones, donde solo dos han sido durante una competición oficial, la Nations League de 2024.

El primer encuentro entre ambos países se dio como amistoso en mayo de 2012, donde España venció por 2-0. Mientras que los duelos de la Nations League se saldaron con un empate 0-0 en territorio serbio y la victoria por 3-0 de ‘La Roja’ en Córdoba.