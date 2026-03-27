España - Serbia, en directo el partido amistoso de preparación para el Mundial 2026
Sigue en directo el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo del partido amistoso de preparación para el Mundial 2026, donde España y Serbia se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. La Selección española, una de las favoritas para conquistar la Copa del Mundo, tiene ante sí una prueba para terminar de confeccionar su once tipo
Minuto a minutoActualizar narración
¡Regresan los jugadores a vestuarios!
Quedan menos de 10 minutos para que comience el España - Serbia
Todo vendido en La Cerámica
El estadio del Villarreal cuelga el cartel de 'sold out' para el España - Serbia
¡Calientan los protagonistas!
Saltan el resto de jugadores al césped de La Cerámica
¡Calientan los guardametas!
¡Repasamos los onces iniciales!
España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fermín, Pedri; Lamine Yamal, Ozarzabal, Álex Baena
Serbia: Vanja; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Stankovic; Sergej, Birmancevic, Kostic; Mitrovic
La convocatoria de De la Fuente
En su último parón previo al Mundial, Luis de la Fuente decidió convocar a 27 jugadores, entre los que se establecen cuatro debutantes y cuatro porteros
La nueva camiseta de España
‘La Roja’ se pasa al blanco en su segunda equipación para el Mundial 2026. La camiseta fue presentada junto a la convocatoria del presente parón y será estrenada esta noche
¡Confirmado el once de Serbia!
Paunović sale con: Vanja; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Stankovic; Sergej, Birmancevic, Kostic; Mitrovic
La llegada de España a Castellón
Así fue el caluroso recibimiento de la Selección española a su llegada a Castellón para disputar el amistoso ante Serbia en el Estadio de la Cerámica
España configura el Mundial de 2030
Tras las salidas de A Coruña y Málaga como sedes del Mundial 2030, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha propuesto ante la FIFA dos nuevas sedes para completar las once establecidas
El estadio de esta noche
El encuentro tendrá lugar en el Estadio de La Cerámica, renovado hogar del Villarreal, que cuenta con una capacidad para 23.500 espectadores
Las novedades en el once de España
De la Fuente sorprende incluyendo a Marcos Llorente por delante de Pedro Porro en la banda derecha, mientras que Álex Baena asume el puesto del lesionado Nico Williams en la delantera
Veljko Paunović en la previa
El seleccionador serbio y exentrenador del Real Oviedo, Veljko Paunović, también valoró la portería de España y señaló a ‘La Roja’ como una de las aspirantes favoritas a hacerse con el título del Mundo
Luis de la Fuente en la previa
El seleccionador español, Luis de la Fuente, aprovechó su comparecencia previa para hablar del debate en la portería nacional, donde tiene un gran dilema de cara al Mundial
El árbitro de hoy
El encargado de dirigir el encuentro será el portugués Luís Godinho, que contará con su compatriota Hélder Malheiro en el VAR
Baena y la falta de minutos
El jugador del Atlético de Madrid, Álex Baena, hoy titular ante Serbia, analizó la falta de minutos con Simeone y cómo le puede afectar en sus opciones de cara al Mundial bajo las órdenes de Luis de la Fuente
¡Tenemos el once de España!
Luis de la Fuente sale con: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fermín, Pedri; Lamine Yamal, Ozarzabal, Álex Baena
Así llega Serbia
La Selección serbia, dirigida por Veljko Paunovic desde el pasado octubre, suma una derrota y una victoria bajo las órdenes del extrenador del Real Oviedo. Fuera del Mundial tras quedar tercera de grupo, quieren construir un nuevo bloque de cara a la próxima Eurocopa
Así llega España
La Selección española llega tras 6 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, donde ha salido victoriosa en cinco de ellos. Vigente campeona de la Eurocopa y finalista de la Nations League, ‘La Roja’ aspira a conseguir su segunda estrella
La estadística entre España y Serbia
Las Selecciones española y serbia se han enfrentado en tres ocasiones: dos partidos de Nations League y un amistoso. Los encuentros oficiales, disputados en 2024, se saldaron con un triunfo español (3-0) y un empate (0-0), mientras que el amistoso, de 2012, acabó con victoria de ‘La Roja’ (2-0)
El último amistoso antes del Mundial
En el día de ayer, la Selección española confirmó cuál será su último amistoso previo al Mundial, el cual se disputará en América el 8 de junio
¡Buenas tardes y bienvenidos al primer amistoso de preparación de España para el Mundial 2026! A partir de las 21.00 horas, ‘La Roja’ recibe en el Estadio de La Cerámica a la Selección de Serbia
El Mundial de 2026 se acerca y la preparación entra en su recta final. Con la disputa de la ‘Finalissima’ ante Argentina cancelada, la Selección española aprovecha el parón internacional para probar ideas nuevas y terminar de ajustar una convocatoria llamada a alcanzar la gloria en Estados Unidos, México y Canadá.
Sin casi margen para planear los amistosos, el equipo de Luis de la Fuente se mide a Serbia en el primero de dos encuentros programados antes de que vuelva la competición de clubes. Sin mucho margen para probar jugadores y con varios habituales bajo duda por problemas físicos, España tiene ante sí una prueba de fuego frente a un rival que no saldrá relajado en La Cerámica.
Así llega la Selección española
Los vigentes campeones de la Eurocopa 2024 y finalistas de la Nations League 2025 llegan al encuentro en un estado envidiable. Clasificados sin apuros para el Mundial 2026, Luis de la Fuente ha sido capaz de formar un equipo de garantías.
‘La Roja’ acumula 6 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, donde ha salido victoriosa en cinco de ellos. Durante el torneo de clasificación para el Mundial, España ha superado a Bulgaria, Turquía, Georgia y Bulgaria, rivales a priori inferiores, pero ante los que ha mostrado un grandísimo nivel, saldando los encuentros con 21 goles a favor y tan solo 2 en contra, dejando en 5 ocasiones la portería a cero.
Antes de ello, fue primera de grupo en la Nations League, donde eliminó a Países Bajos y Francia antes de llegar a la final, donde le esperaría Portugal. La cita ante la Selección portuguesa acabaría en empate 2-2, siendo España superada en la tanda de penaltis por 5-3.
Antes de ello, la Selección española sumaba 19 partidos sin ser vencida. Es decir, desde marzo de 2024, hace dos años, ‘La Roja’ tan solo ha sufrido una derrota.
Así llega la Selección serbia
Por su parte, Serbia no estará en el próximo Mundial tras quedar tercera en su grupo, siendo superada por Inglaterra y Albania. Ahora, con Veljko Paunovic como seleccionador desde octubre del año pasado, busca formar un grupo que sea capaz de volverse competitiva.
Desde la llega del exentrenador del Real Oviedo, el combinado serbio acumula una derrota, ante Inglaterra por 2-0, y una victoria, frente a Letonia por 2-1.
Con vistas a hacer un buen papel durante la Nations League que da comienzo en septiembre, Serbia querrá aprovechar la oportunidad para darlo todo ante una España, que se sitúa entre las favoritas para proclamarse campeona del Mundo el próximo verano.
El historial entre España y Serbia
Las Selecciones española y serbia se han enfrentado en tan solo tres ocasiones, donde solo dos han sido durante una competición oficial, la Nations League de 2024.
El primer encuentro entre ambos países se dio como amistoso en mayo de 2012, donde España venció por 2-0. Mientras que los duelos de la Nations League se saldaron con un empate 0-0 en territorio serbio y la victoria por 3-0 de ‘La Roja’ en Córdoba.