España culmina su planificación antes del Mundial: sede confirmada y rival para el último amistoso

La Selección española ya tiene fijado su último partido de preparación antes del Mundial de 2026. ‘La Roja’ de Luis de la Fuente viajará hasta México para medirse a Perú en un escenario histórico que marcará el cierre definitivo antes de su debut en el torneo

España ya ha marcado en rojo su último paso antes del Mundial. La Selección de Luis de la Fuente disputará el 8 de junio un amistoso ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en lo que será la prueba final antes del estreno en el torneo.

No es un partido más. Es el último ajuste real antes de competir, el ensayo definitivo en el que el seleccionador empezará a perfilar decisiones clave de cara al debut mundialista, previsto apenas siete días después ante Cabo Verde.

Un escenario histórico que conecta con el pasado de España

El partido tendrá además un componente simbólico importante. España regresará al Estadio Cuauhtémoc casi 40 años después de su última aparición en ese recinto, durante el Mundial de 1986.

Aquel recuerdo no fue positivo, ya que la Selección española cayó en los cuartos de final ante Bélgica en la tanda de penaltis. Ahora, el escenario vuelve a cruzarse en el camino de ‘La Roja’, esta vez como punto de partida hacia un nuevo reto.

El estadio poblano, uno de los más emblemáticos de México y con experiencia en dos Mundiales, 1970 y 1986, volverá a acoger a España como última prueba de su preparación.

Última prueba antes del Mundial 2026

El calendario no deja margen para errores. El duelo ante Perú se disputará solo una semana antes del debut en el Mundial, lo que convierte este encuentro en una referencia directa para medir el estado real del equipo.

España afrontará el torneo dentro en el Grupo H, junto a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, con el partido ante los uruguayos señalado como uno de los más exigentes de la fase de grupos.

En ese contexto, este amistoso servirá para ajustar automatismos, probar variantes y, sobre todo, consolidar la base del once que arrancará la competición.

Expectación en México por la llegada de España

El impacto del partido va más allá de lo deportivo. En México, la presencia de España ha generado una gran expectación, impulsada por el momento que atraviesa la Selección y por el atractivo de varios de sus jugadores.

El encuentro ha sido bautizado como ‘Puebla, tierra de campeones’, en un intento de reforzar el atractivo de una cita que será una de las pocas grandes pruebas internacionales previas al torneo en territorio mexicano.

Un paso más en un camino ya marcado hacia el título

España ya no está en fase de pruebas. Como ha reconocido el propio Luis de la Fuente en los últimos días, el equipo siente que el Mundial ha comenzado.

Cada decisión, cada partido y cada detalle forman parte de un proceso que desemboca en el debut. Y en ese recorrido, el choque ante Perú será el último filtro antes de competir de verdad.

La Selección española ya tiene rival, fecha y escenario. Ahora solo queda lo más importante: demostrar que está preparada para dar el siguiente paso en el Mundial.