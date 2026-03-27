Luis de la Fuente descarta a uno de los cuatro porteros para el choque ante Serbia

El seleccionador español ha dejado sin dorsal para el amistoso ante los balcánicos al meta del Barcelona Joan García, despejando así la incógnita del único descarte para este primer partido de los dos que jugará España antes de la lista definitiva del Mundial

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha dado a conocer la lista de convocados para el choque amistoso de esta noche ante Serbia, que sustituye a la Finalissima que debía haberse disputado contra Argentina en Lusail (Qatar) y para la que no se ha encontrado ni fecha ni sede alternativa a tiempo. De esta forma, y a través de los dorsales para el partido de esta noche en el Estadio de La Cerámica, De la Fuente ha dejado fuera del choque a uno de los cuatro porteros, concretamente a Joan García, una de las novedades de la convocatoria.

La presencia del portero azulgrana, que está cuajando una magnífica temporada en el cuadro de Hansi Flick, era una de las principales novedades en la relación de convocados por el técnico riojano para esta 'ventana' de partidos internacionales de marzo, que sorprendía además con la llamada de cuatro porteros, junto a los habituales Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Estos tres sí que están en la lista, junto a los 23 jugadores de campo, que estarán disponibles para el duelo ante Serbia que comenzará este viernes a partir de las 21:00 horas.

Luis de la Fuente, tranquilo con la portería

Precisamente, en la rueda de prensa de ayer previa al choque ante los balcánicos, Luis de la Fuente fue cuestionado varias veces sobre la situación de la portería, destacando las buenas palabras de Unai Simón hacia Joan García. "Sus palabras demuestran humanidad, generosidad y señorío. Lo veo todo bueno: ejerce de capitán y acoge a otro jugador en sus misma demarcación que tiene un futuro fantástico como tiene todavía por delante Unai", explicó."Tenemos a cuatro de los diez mejores porteros del mundo", aseguró, en referencia a Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García. "Juegue quien juegue no nos vamos a equivocar", zanjó.

Joan García deberá esperar otra oportunidad

De esta forma, la lista de convocados y los dorsales para el partido ante serbia son los siguientes:

.1. David Raya

.2. Cristhian Mosquera

.3. Álex Grimaldo

.4. Pau Cubarsí

.5. Marcos Llorente

.6. Dean Huijsen

.7. Ferran Torres

.8. Carlos Soler

.9. Borja Iglesias

10. Dani Olmo

11. Yeremy Pino

12. Pedro Porro

13. Álex Remiro

14. Aymeric Laporte

15. Álex Baena

16. Rodrigo Hernández

17. Pablo Fornals

18. Martín Zubimendi

19. Lamine Yamal

20. Pedri González

21. Mikel Oyarzábal

22. Fermín López

23. Unai Simón

24. Marc Cucurella

25. Víctor Muñoz

26. Ander Barrenetxea