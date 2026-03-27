Carlos Soler y el Mundial: ﻿"Lo dirá el rendimiento que tenga en la Real Sociedad, ojalá que pueda recibir esa llamada"

El centrocampista txuri urdin es una de las novedades en la lista de Luis de la Fuente tras casi cuatro años sin estar con España, ahora se ve con opciones de volver a estar en un Mundial

Carlos Soler, centrocampista de la Real Sociedad, ha regresado a una lista de la selección española después de casi cuatro años, tras jugar el Mundial de Qatar 2022, y lo ha hecho en el momento clave que le podría llevar a una nueva cita mundialista, en este caso la de Estados Unidos, México y Canadá, pues esta es la última lista antes de la definitiva.

El futbolista valenciano está viviendo una gran etapa en la Real Sociedad, ya con Sergio Francisco, pero ha sido con Pellegrino Matarazzo y el resurgir colectivo de la Real Sociedad, lo que le ha llevado ahora a Las Rozas. "Después del tiempo que ha pasado desde mi última convocatoria y la proyección que tiene esta selección, de haber sido campeón de la Nations League, llegar a otra final, ganar la Eurocopa, el grupo tan bueno que hay... Poder estar aquí, para mí es un regalo. Hay mucho trabajo detrás, obviamente, y muchos años de crecer y de experiencias. Y ahora estoy en un buen momento y creo que por eso el míster me da la oportunidad", ha reconocido en una entrevista a EFE.

Muy sincero ha sido sobre si se veía con opciones de estar en esta convocatoria. "Sabía que había la opción porque me comentaron en el club que estaba dentro de la prelista. Y viendo que había posibilidad de venir, siempre tienes esa sospecha de que puedes estar, ¿no? Súper contento de estar en esta lista porque el nivel es bárbaro. Y más en el mediocentro, pues hay muchísimo nivel, tanto los que estamos aquí como gente que está lesionada o se ha quedado fuera. Hay muchísimo nivel en el fútbol español y estar aquí, pues, imagínate. Me da una confianza tremenda".

Se ve en la lista final para el Mundial

"Eso lo dirá este final de temporada, el rendimiento que tenga en mi club, en estos partidos que estoy con la selección y en los últimos meses con el club. Y, sobre todo, lo decidirá el míster. Sé que venir aquí es muy complicado, que hay jugadores extraordinarios en el medio campo. Se sabe el nivel que hay, pero siempre con la confianza de que si estoy aquí, es porque me lo merezco, porque me lo he ganado y hay mucho trabajo detrás. Haré lo máximo posible para poder estar, los méritos que sean necesarios y estar aquí ahora mismo, en la última lista antes del Mundial, ya es un regalo y ya es estar muy cerca. Ojalá que pueda recibir esa llamada, pero se decidirá en estos meses".