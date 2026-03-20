Luis de la Fuente se apoya en la Real Sociedad: Carlos Soler por Mikel Merino y Barrenetxea por Nico Williams

El seleccionador nacional llama a Carlos Soler y Barrenetxea para los amistosos ante Serbia y Egipto, por lo que la Real Sociedad vuelve a tener 4 jugadores en las filas de España

La Real Sociedad, como se ha vuelto costumbre en los últimos años, está más que presente en los planes de Luis de la Fuente para la Selección española. El combinado donostiarra estuvo representado en la Eurocopa de 2024 con hasta 4 jugadores: Mikel Merino, Zubimendi, Oyarzabal y Álex Remiro. Las salidas de Zubimendi y Mikel Merino provocaron que el número de jugadores txuri-urdin bajase a dos. El rendimiento de la Real Sociedad esta campaña no facilitó que los blanquiazules volviesen a tener supremacía en el combinado español, pero la llegada de Matarazzo y los buenos resultados vuelven a colocar a la Real Sociedad como el segundo equipo con más representación, después de que Luis de la Fuente se apoye en el equipo vasco para completar una convocatoria. La baja de Nico Williams ha sido contrarrestada con Barrenetxea, mientras que la de Mikel Merino, por Carlos Soler.

Carlos Soler se gana un puesto en la Selección española

Lo más llamativo de la convocatoria de Luis de la Fuente, a parte de llevar 4 porteros para 2 amistosos, es la presencia de Carlos Soler y Barrenetxea. El centrocampista, es cierto, que está firmando una segunda vuelta de temporada notable y que se ha convertido en un intocable para Matarazzo, que exprime las capacidades técnicas y físicas del mediocentro en un centro del campo que vuelve a cobrar vida. Las bajas de Fabián y en especial de Mikel Merino, lo convertían en un fuerte candidato a estar presente en los planes de Luis de la Fuente, sacando de la ecuación a Aleix García, que se queda fuera de la convocatoria.

Barrenetxea cumple con las características que Luis de l fuente pierde con la baja de Nico Williams

Más extraña es la llamada de Barrenetxea. El futbolista acaba de salir de lesión y poco a poco, como él mismo ha subrayado, intenta adaptarse al juego de Matarazzo. Desplazado a un segundo plano por Guedes, el extremo lucha por volver al once titular. Luis de la Fuente, lejos de leer los números, se decanta más por lo que el atacante le puede ofrecer en el terreno de juego que por los minutos disputados. El extremo es eléctrico, con verticalidad y desparpajo a la hora de regatear, un perfil que sin Nico Williams, escasea en el combinado nacional. Luis de la Fuentes, precisamente, busca esos rasgos en un Barrenetxea que tiene una oportunidad de oro para convencer a un Matarazzo que espera con los brazos abiertos a Kubo, que se suma a la competencia en el extremo.