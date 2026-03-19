Barrenetxea oposita para la final de la Copa del Rey: "Yo creo que jugaré"

El extremo de la Real Sociedad, recuperado de su lesión, espera recuperar el nivel que mostró al principio de temporada para ser titular en la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La Real Sociedad atraviesa un gran momento de en cuanto a forma física ya resultados. Los donostiarras escalan posiciones en la tabla clasificatoria en busca de las plazas europeas, mientras que preparan con ilusión la final de la Copa del Rey. La mano de Matarazzo es más que visible en el cuadro de San Sebastián, especialmente en la delantera dónde Barrenetxea ha perdido protagonismo por culpa de las lesiones. El extremo era un fijo con Sergio Francisco, pero las continuas bajas y el cambio de entrenador lo han relegado a un segundo plano, solapado por un espectacular Guedes que, junto a Oyarzabal, tiran del carro en la Real Sociedad. Aún así, Barrentexea no pierde la esperanza y oposita a ser titular en la final de la Copa del Rey en la que cree que jugará.

Barrenetxea oposita a un hueco en el once de la Real Sociedad de cara a la final de la Copa del Rey

Barrenetxea es uno de los únicos y pocos jugadores reseñables de la corta etapa de Sergio Francisco a cargo del primer equipo de la Real Sociedad. Pero el cambio de técnico y los problemas físicos han mermado al extremo que espera poder estar presente en el once titular de la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. "No sé, pueden pasar muchas cosas en un mes, pero ojalá que sí. Si sigo jugando ahora y estando bien, mejor que lo que estaba ahora, yo creo que jugaré", comenta en Noticias de Gipuzkoa el atacante de la Real Sociedad que señala el frenazo que ha sufrido en los últimos meses en el cuadro vasco. "El año, en general es bueno. Ahora, sí que es verdad que he pasado por esta etapa de estar más lesionado. Hace un par de semanas que volví y me estoy adaptando todavía un poco al cambio de Matarazzo, que me pilló un poco en fuera de juego", señala Barrentexea.

"Pienso que cada vez le estoy pillando más y cada vez estoy más tranquillo, estoy jugando más cómodo, más a gusto. Sí que es verdad que cambiaron bastantes cosas que a mí no es que me perjudicasen, pero tampoco las hacía yo de manera natural. Entonces, al final, tienes que adaptarte a eso y creo que cada día estoy más cómodo en el sistema", subraya.

Barrenetxea responde a las críticas

En otro orden de cosas, acusado por falta de cuidados, Barrenetxea respondió a aquellos que le acusan: "Sé que yo hago las cosas bien, entonces no me puede importar lo que otra persona piense. Salgo de fiesta cuatro veces al año cuando podemos, en parón, como debe ser, y la gente tiene que desconectar. Siendo un chaval de 24 años, yo no veo mal que salga en un parón de selecciones. Es importante para la cabeza sobre todo. Si quieres estar despejado y volver con ganas otra vez, tienes que desconectar, salir con los amigos... Pero la gente hoy en día ve mal que salgas con los amigos a tomarte un café o a merendar porque ya no te estás cuidando. Creo que hay que tener un equilibrio entre una vida saludable y una vida que puedas disfrutar con tu gente".