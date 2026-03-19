Beñat Turrientes se decanta por la Real Sociedad: "Estuve cerca de salir, pero siempre he creído que tenía que luchar por mi puesto en la Real"

El futbolista de la Real Sociedad se planteó salir en invierno debido a la falta de minutos, pero la llegada de Pellegrino Matarazzo le hizo decantarse por seguir en el cuadro vasco

La Real Sociedad ha mostrado esta temporada dos versiones. Con Sergio Francisco, el equipo iba cuesta abajo y sin frenos, siendo la permanencia el objetivo fijado. Con el cambio de técnico y la llegada de Matarazzo, Europa es la nueva meta 'txuri-urdin' y la ilusión desborda Anoeta con la clasificación a la final de la Copa del Rey. Este giro de guion se debe, en gran medida, a los cambios propuestos por el estadounidense, siendo la 'resurrección' de Beñat Turrientes el más destacado. El centrocampista donostiarra no contaba para Sergio Francisco, pero el cambio de técnico le llevó a decantarse por la Real Sociedad en invierno cuando las ofertas de otros clubes llegaban a su mesa. Ahora, el mediocentro celebra el acierto al ser una pieza clave para el estadounidense.

Con ofertas sobre la mesa, Turrientes se decanta por la Real Sociedad

Y es que su evolución esta temporada ha estado marcada por la llegada de Matarazzo. El Turrientes de la primera vuelta y el de la segunda poco tienen que ver uno con otro. Su poca participación de la mano de Sergio Francisco le llevó incluso a pensar en cambiar de aires, pero su espíritu competitivo y su amor por la Real Sociedad le hicieron apostar por el cuadro blanquiazul. "Te diría que los primeros años era más entendible no jugar mucho. Llegas al primer equipo y hay mucha competencia. Me tocó una época con mucha calidad en el centro del campo. Ahí era más aprendizaje de la élite", comienza diciendo en MD acerca de la falta de minutos.

"Este año ha sido más difícil. Ya era el cierto en el primer equipo e iba perdiendo protagonismo. Sentía que no contaban conmigo. Este mercado de invierno tuve opciones de salir, estuve cerca. Pero siempre he creído que tenía que luchar por mi puesto en la Real. El cambio de entrenador me hizo querer demostrarle y le he demostrado que podía. Sentía que no contaban conmigo y pensaba que era el momento de salir", se sincera el futbolista de la Real Sociedad.

Matarazzo da vida a Turrientes en la Real Sociedad

El cambio de entrenador en la Real Sociedad le ha cambiado la vida y la actitud a Turrientes que vive con motivación la competencia en el centro del campo. "Pensaba que era el momento adecuado para buscar minutos fuera porque veía que aquí no podía. Quería demostrar fuera que tengo nivel para jugar en la Real. Pero está mejor así", aclara. "Siempre he dicho que quiero jugar aquí toda la vida. En el fútbol nunca se sabe. Yo sé de dónde vengo y sé que ha habido etapas en las que no he tenido minutos aquí. Ahora estoy disfrutando y quiero seguir así. Mi intención es seguir aquí", sentenció.