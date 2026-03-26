Kubo se pronuncia sobre su presencia en la final de la Copa del Rey con la Real Sociedad: "Lo único que puedo decir es que voy a llegar, ahora estamos trabajando en el como"

El futbolista de la Real Sociedad trabaja a contracorriente para llegar en plena forma física a la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La Real Sociedad afronta el parón de selecciones con dos objetivos en mente. Tanto en LaLiga como en la Copa del Rey, los donostiarras mantienen las esperanzas de cumplir la meta en ambos torneos. Con la intención de clasificarse a Europa, la Real Sociedad afronta el tramo final de temporada con muy buenas sensaciones, aunque con la mirada fijada en la final de la Copa del Rey en La Cartuja. La fecha está marcada en rojo en el calendario 'txuri-urdin' y en el de Kubo, que asegura que llegará para disputar la final tras sumar más de dos meses lesionado.

Kubo se apunta a la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey es el objetivo principal de Kubo que trabaja día a día con el propósito de estar presente en el duelo ante el Atlético de Madrid. "De momento lo único que puedo decir es que voy a llegar, ahora estamos trabajando en el como con los fisios y el cuerpo médico, para ver si puedo llegar mejor de como estoy ahora. Ojalá pueda ser uno de esos futbolistas que pueda ayudar, echar un cable en la final", comienza diciendo el nipón a Onda Cero Euskadi. El japonés no estuvo presente en el resurgir del cuadro vasco de la mano de Matarazzo y en la clasificación del equipo para la final de la Copa del Rey, eliminando al eterno rival, el Athletic Club. "Creo que la Copa le debía una final a la Real y esta temporada hemos podido llegar a ella, a ver si ahora la podemos ganar. No estaba aquí, pero sé que la Real tuvo una final sin afición, los que querían ir se merecían una segunda oportunidad y ahora la van a tener", destaca el japonés.

Idilio entre la Copa del Rey y la Real Sociedad

Y es que el trabajo ha dado sus frutos esta temporada a la Real Sociedad en la Copa del Rey. Prueba de ello ha sido la cantidad de veces que el combinado donostiarra ha remado a contracorriente para dar la vuelta a la eliminatoria. Un claro ejemplo es el duelo ante el Alavés, partido en el que tampoco estuvo Kubo. "La eliminatoria contra el Alavés me pilló en Japón, después de lesionarme. Eran las cinco de la mañana allí, justo me levanté para ver y fue cuando hubo un penalti para el Alavés, con 2-1. Apagué la tele un momento, a ver si con suerte llegábamos a la prórroga y, cuando la encendí de nuevo, íbamos ganando. Y me dije, ¡hostia, a lo mejor la Copa este año es diferente para nosotros!", desvela Kubo.