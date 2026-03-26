Guedes agradece el impulso de la Real Sociedad para acercar su sueño del Mundial: "Se nota en el campo"

El extremo luso ha recuperado su mejor versión en el conjunto donostiarra y ha vuelto a ser convocado por su selección después de cuatro años para los amistosos frente a México y Estados Unidos

El buen momento de la Real Sociedad, a la que Pellegrino Matarazzo ha logrado cambiarle la cara por completo, se traduce en la presencia de hasta once internacionales con sus respectivas selecciones en el presente parón. De entre ellos, uno de los casos más llamativos es el de Gonçalo Guedes, que gracias a su resurgir con la camiseta txuri urdin ha vuelto a ser convocado por Portugal después de mucho tiempo, pues disputó el último de sus 32 partidos con el combinado luso en junio de 2022.

Los números de Guedes en la Real Sociedad

En las filas donostiarras, adonde aterrizó el pasado verano procedente del Wolverhampton a cambio de 4 millones de euros, el extremo ha recuperado la sonrisa, firmando unos números que le han devuelto al escaparate. Fijo para Matarazzo, suma 9 goles y 7 asistencias en 35 partidos oficiales, contabilizando un total de 2.110 minutos de juego. Desde su etapa en el Valencia, que pagó 40 millones por su traspaso al PSG, no disfrutaba tanto como ahora, mostrando por ello su felicidad por la decisión tomada meses atrás.

Ha dejado atrás "tiempos difíciles" y es "feliz" en Donoistia

"En estos últimos cuatro años he tenido situaciones difíciles. No pude adaptarme a Inglaterra, tuve dos lesiones en el Benfica... Este año el cambio ha sido muy positivo. Tengo minutos, me aprecian los aficionados y los compañeros de equipo me dieron una gran acogida. Estoy feliz y eso se nota en el campo", ha señalado el futbolista nacido en Benavente en una rueda de prensa ofrecida en la concentración de su selección en Riviera Maya.

Ahora, Guedes tiene por delante dos amistosos ante México y Estados Unidos para tratar de ganarse un sitio en los planes del español Roberto Martínez de cara al Mundial del próximo verano. "Estoy en una gran momento de juego y quiero aprovechar la oportunidad de estar aquí. Pero la decisión es la del seleccionador. Espero que sea así. Hemos mejorado mucho en la Real desde enero y seguiremos haciendo un buen trabajo para poder ser seleccionado", apuntó.

Advierte: "No somos favoritos en el Mundial

Portugal, encuadrada en el grupo K de la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, debutará el 17 de junio ante un rival que se conocerá el próximo martes (RD Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) y se enfrentará además el día 23 a Uzbekistán y el 27 a Colombia. Los lusos acuden como el sexto combinado del ranking FIFA y confían en hacer un buen papel, pero Guedes echa el balón al sueño y lanza una advertencia a quienes sueñan con lograr el primero título de su historia.

"No somos el favorito, pero podemos ganar con los jugadores que tenemos; debemos afrontar el Mundial sabiendo que somos muy buenos para estar en un nivel alto. El Mundial es una competición muy difícil, si no la más difícil y no va a ser nada fácil", sentenció.

Elogios a Raúl Jiménez y Paulinho

Por otro lado, el jugador realista elogió al delantero mexicano Raúl Jiménez, su ex compañero en el Wolverhampton, y aseguró que será un gusto poder enfrentarse a él este próximo sábado, halagando también a su compatriota Paulinho, máximo goleador de la liga mexicana en los dos últimos años con el Toluca. "Tiene una capacidad enorme para hacer goles, tiene merecido el llamado a nuestra selección; todos estamos muy contentos con él", destacó.