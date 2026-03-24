El "regalo" de la selección española a Barrenetxea: ya pelea por el premio gordo

El jugador de la Real Sociedad se estrena con la 'Roja' en la última lista previa al Mundial. "Feliz" y con "ganas", ya trabaja a las órdenes de Luis de la Fuente, dispuesto a ponerle las cosas difíciles de cara a la esperada convocatoria del próximo verano

El buen momento de la Real Sociedad, metido de lleno en la pelea por Europa, tiene su reflejo en la cantidad de internacionales que han hecho las maletas en este parón para marcharse con sus respectivas selecciones, destacando la nutrida representación txuri urdin en la convocatoria de Luis de la Fuente. Así, a los habitual Mikel Oyarzabal y Álex Remiro, que mantiene su sitio pese a la llamada de Joan García, se han sumando en esta ocasión Carlos Soler, que era citado desde el Mundial de Qatar en 2022, en su primera campaña en el PSG, y Ander Barrentxea, que se estrena en estas lides.

Los números de Barrenetxea

Tras pasar en su día por la sub 18, la sub 19 y la sub 21, con la que disputó dos Europeos, el extremo donostiarra ve recompensando así a sus 24 años el buen rendimiento que viene ofreciendo en el presente curso. En total, suma 26 encuentros, entre LaLiga y la Copa del Rey, en los que ha firmado tres goles y tres asistencias, siendo un fijo primero para Sergio Francisco y ahora para Pellegrino Matarazzo, que lo perdió durante varias semanas por una lesión muscular.

Los dos amistosos de España

Por delante tiene dos oportunidades para estrenarse con la 'Roja'. Este viernes 27 de marzo en el Estadio de la Cerámica ante Serbia, a las 21:00 horas, y el próximo martes 31 en el RCDE Stadium frente a Egipto. Con ese objetivo, el de cumplir el sueño de enfundarse la elástica nacional, ya trabaja junto al resto de seleccionado en la Ciudad Deportiva de las Rozas.

Barrenetxea: "Es un orgullo"

"La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. Es un orgullo y un regalo muy grande. Estoy con ganas de ver qué tal va la semana", señaló el canterano txuri urdin, que tratará de aprovechar la ocasión para ganarse incluso un sitio en la lista de cara al Mundial que tendrá lugar el próximo verano a Estados Unidos, México y Canadá.

De la Fuente realiza probaturas

Para dicha cita, De la Fuente espera el regreso de un fijo como Nico Williams, que se trata de su pubalgia para llegar en las mejores condiciones. Pero de momento, el técnico riojano pretende evaluar en este doble compromiso amistoso, los últimos antes de la convocatoria definitiva, otras opciones de banda como el propio Barrenetxea o el también debutante Víctor Muñoz, que está siendo una de las sorpresas de la temporada con su eclosión en las filas de Osasuna.

El resto de internacionales de la Real Sociedad

Junto a los cuatro representantes con España, además, la Real Sociedad estará muy pendiente de hasta siete internacionales más. Entre ellos, destaca asimismo el regreso de Gonçalo Guedes con Portugal, haciendo también las maletas Mikel Aramburu con Venezuela, Duje Caleta-Car y Luka Sucic con Croacia y Orri Óskarsson con Islandia, además de Jon Martín, concentrado con la sub 21, y Job Ochieng, que ya se ha estrenado con la primera plantilla donostiarra y ha vuelto a ser llamado por absoluta de Kenia.