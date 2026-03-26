Jon Martín da la clave del cambio en la Real Sociedad con Matarazzo: "Nos hace creer"

El joven central donostiarra, concentrado con la selección española sub 21, admite que en el vestuario txuri urdin están muy "contentos" por el cambio experimentado por el equipo gracias al técnico estadounidense y fija su gran objetivo en ganar un título, apuntando a la cita de La Cartuja

Tras un más que irregular comienzo de curso a las órdenes de Sergio Francisco, la apuesta de la casa para suplir a Imanol Alguacil, la Real Sociedad disfruta ahora de un momento dulce de la mano de Pellegrino Matarazzo. El técnico estadounidense ha devuelto la ilusión a la parroquia txuri urdin, llevándola a una nueva final de la Copa del Rey tras dejar en el camino a Osasuna, Deportivo Alavés y Athletic Club. Pero también en LaLiga el resurgir ha sido brillante, metiendo de lleno al equipo en la pelea por Europa.

Después de 12 jornadas en el cargo, el norteamericano ha logrado sumar 21 puntos, cuatro más de los sumados en los 17 primeros compromisos del campeonato. Sin duda, un crecimiento más que es evidente, lo que ha permitido que el cuadro vaco ocupe en estos momentos una séptima plaza que tiene todas las papeletas para gozar de un billete continental, estando además a seis puntos del quinto puesto, que podría servir como salvoconducto para la Champions.

Matarazzo ha traído "confianza y motivación"

Son muchos los factores que explican este cambio tan acentuado. Pero en la plantilla realista destacan por encima de todo el factor mental como la clave que explica dicha evolución, sin ocultar su satisfacción por llegada de un Matarazzo sin experiencia en el fútbol español y al que pocos conocían. "Es verdad que sonaban algún que otro entrenador. Al final hasta que vino nadie sabía quién iba a venir. Estamos muy contentos. Está haciendo un gran trabajo y se está reflejando. Yo creo que sí, que es verdad que nos dio ese punto de confianza y motivación. Nos hace creer que podemos competir todos los partidos y que podemos ganar a cualquiera. Creo que nos está ayudando mucho", ha asegurado al respecto Jon Martín en 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

Los números de Jon Martín en la Real Sociedad

El central vivió un complicado comienzo de temporada, entre suplencias y una lesión que le impidió jugar el Mundial sub 20 y le apartó además del equipo durante varias jornadas. Pero está sumando bastantes minutos en su segunda campaña en la elite, 2.101 en concreto en 24 partidos oficiales, a pesar de que Matarazzo lo viene alternando en el eje de la zaga con Zubeldia y Caleta-Car, manteniendo así a los tres enchufados.

No quiere mirar a la absoluta: centrado en la sub 21... y en la final de Copa del Rey

Su buen nivel, en cualquier caso, le ha valido para ser convocado por segunda vez por la selección española sub 21 en este parón. La 'Rojita' afrontará dos choques clasificatorios para el Europeo de la categoría ante Chipre y Kosovo y Jon Martín aspira a seguir creciendo con ella, sin querer mirar por ahora a sus 19 años al horizonte que marca la absoluta, el sueño de todos. "Llevo viniendo aquí desde la sub 16, ahora estamos con la sub 21. Luego tocará seguir trabajando con la Real, y lo que venga, pues, bienvenido será", recalcó al respecto, dejando claro además que en estos momentos su gran objetivo es "poder ganar títulos con la Real y ojalá también con la selección".

Un reto, el de salir campeón, que podría comenzar a cumplir el próximo 18 de abril, fecha de la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en La Cartuja. Una cita para la que reconoce que no para de sonarle el móvil. "Me han pedido unas cuántas entradas, entre familia, amigos y demás son muchos compromisos. Está Oyarzabal negociando con el club", desveló acerca del número de localidades de las que dispondrá la plantilla, después de que el club tuviese que realizar un sorteo ante el aluvión de peticiones recibidas.

Sus referentes como central

Por otro lado, cuestionado por algunos de sus referentes como central Jon Martín aseguró que de más pequeño se fijaba "en Sergio Ramos y Puyol", mientras que ahora le gusta "mucho" el neerlandés Van Dijk. Además, aseguró que "el mejor equipo" que he visto jugar es "el Barça de Guardiola", dudando entre "Mbappé o Harry Kane"· al elegir al mejor delantero del momento.