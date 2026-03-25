La Real Sociedad, con una oportunidad propicia para dar el zarpazo a sus rivales por Europa

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ha hecho una gran remontada y se ha colocado en la séptima posición de LaLiga con 38 puntos. El club es ambicioso y cuenta en las próximas semanas con un calendario muy favorable para asaltar la quinta y la sexta plaza de la clasificación de Primera división

La Real Sociedad ha llegado a este tramo final de la temporada en una posición muy buena para conseguir la clasificación para jugar competición europea la siguiente campaña. El equipo que entrena actualmente Pellegrino Matarazzo es séptimo con 38 puntos y se encuentra a 6 y 3 puntos respectivamente de la quinta y sexta plaza. La Real Sociedad quiere Europa, es su objetivo, y justo después del parón de selecciones del mes de marzo va a contar con un punto a su favor para dar el zarpazo a sus rivales: un calendario inmejorable.

Las opciones europeas de la Real Sociedad pasan por no fallar en los tres próximos partidos: todos se juegan en casa

La Real Sociedad tiene un calendario muy favorable en LaLiga ya que los tres próximos partidos los jugará como local en el Estadio de Anoeta, siendo una oportunidad perfecta para consolidar su posición en puestos europeos y también un momento ideal para intentar adelantar a RC Celta y Real Betis que son quinto y sexto en la clasificación de LaLiga ahora mismo.

Y es que el equipo de Pellegrino Matarazzo va a recibir, justo después de que termine el parón de selecciones, al Levante UD. Y posteriormente, al Deportivo Alavés. Los dos clubes están luchando por la permanencia, siendo, por tanto, rivales que la Real Sociedad debería superar en el Estadio de Anoeta. No se acaba ahí el jugar en San Sebastián a la Real Sociedad ya que a continuación que visitará Anoeta será el Getafe CF que actualmente sí es un rival directo del club vasco en la pelea por la clasificación para competiciones europeas.

A pesar de ello, el calendario liguero de la Real Sociedad es muy favorable durante las próximas semanas aunque no hay que olvidar que entre los partidos del Deportivo Alavés y el Getafe CF, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo jugará la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid lo cual puede hacer que algunos de sus jugadores se despisten.

La Real Sociedad, uno de los favoritos para clasificarse para Europa

Debido a la gran remontada que ha hecho la Real Sociedad desde que comenzó el año 2026, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo se ha convertido en los de los grandes favoritos para clasificarse para jugar competición europea la próxima temporada.

Actualmente la Real Sociedad es séptimo lo que le daría la clasificación para jugar la próxima edición de la UEFA Europa League gracias a que el fútbol español tiene muy encarrilada lograr la plaza extra para disputar la UEFA Champions League la siguiente campaña.