España - Serbia: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido amistoso previo al Mundial 2026

España pone a prueba su preparación final para el Mundial 2026 con un amistoso ante Serbia tras la cancelación de la Finalissima

La selección española se mide a Serbia en un amistoso previo al Mundial 2026Imago

La Selección española de fútbol entra en la fase decisiva de su preparación para el Mundial 2026 con dos encuentros amistosos que servirán como banco de pruebas definitivo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente encara esta ventana internacional con la intención de ajustar detalles y consolidar su identidad antes de la gran cita.

Un amistoso que sustituye a la Finalissima

Inicialmente, el calendario contemplaba un enfrentamiento de alto nivel ante la Selección de fútbol de Argentina en la Finalissima. Sin embargo, la cancelación de este duelo, provocada por tensiones geopolíticas y dificultades organizativas, obligó a la Real Federación Española de Fútbol a reaccionar con rapidez.

Como solución, se cerraron dos amistosos ante la Selección de fútbol de Serbia y la Selección de fútbol de Egipto, ambos en territorio español. Estos encuentros permitirán mantener el ritmo competitivo y evaluar alternativas tácticas.

Primera parada: en Villarreal ante Serbia

El primer compromiso tendrá lugar en el Estadio de la Cerámica, donde España se medirá a Serbia. Este rival ya es conocido, ya que ambos equipos se enfrentaron recientemente en la UEFA Nations League, con un empate fuera de casa y una victoria contundente del combinado español como precedentes.

Segunda prueba ante Egipto

Días después, España viajará al RCDE Stadium para enfrentarse a Egipto en un duelo que cerrará esta última ventana internacional. Este encuentro permitirá continuar con las rotaciones y observar el rendimiento de distintos perfiles dentro del equipo.

Novedades en la convocatoria

Uno de los aspectos más destacados de esta concentración es la presencia de nuevas caras. Futbolistas como Joan García, Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz han recibido su primera llamada con la absoluta, lo que refleja la apuesta por renovar y ampliar el grupo de cara al futuro.

En total, 27 jugadores han sido convocados, en una lista que combina experiencia y juventud con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al torneo.

Estreno de equipación y guiños culturales

Además del aspecto deportivo, esta concentración tendrá un componente simbólico. España estrenará su segunda equipación, inspirada en la tradición literaria del país, con el regreso del icónico logotipo del trébol de Adidas, un detalle que no se veía en la camiseta nacional desde hace décadas.

Para el anuncio de la convocatoria, la federación ha contado con la participación de creadores de contenido argentinos, reforzando así el vínculo cultural y futbolístico entre ambos países.

Última oportunidad antes del gran reto

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, estos amistosos representan la última oportunidad para que los jugadores se ganen un puesto en la lista definitiva. La Roja, considerada una de las favoritas, busca llegar al torneo con todas las piezas perfectamente encajadas y con las máximas garantías de éxito.

España - Serbia: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido amistoso que enfrenta a la Selección Española ante la Selección de Serbia, se disputará en el Estadio de la Cerámica hoy viernes 27 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas.

España - Serbia: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro amistoso que mide a ambos conjuntos se podrá ver RTVE y La 1 de Televisión Española.

España - Serbia: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de La Cerámica. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.