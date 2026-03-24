Joan García: "Si te convocan en año de Mundial, supongo que estas más cerca de ir"

El portero del Barcelona ofreció sus primeras impresiones, a los medios oficiales de la RFEF, tras recibir la llamada de Luis de la Fuente y ser uno más en la lista para el presente parón de selecciones. En este sentido, el de Sallent puso el foco en la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá

Joan García ha recibido una de las mejores noticias posibles, como es la de estar incluido en una convocatoria de la selección española. El portero del Barcelona se estrena en una lista de Luis de La Fuente y podría debutar este viernes frente a Serbia o el próximo martes 31 ante Egipto. Sin embargo, el meta de Sallent ha querido hablar, ante los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, para compartir sus primeras impresiones en la que es su primera concentración en Las Rozas. Además, ha valorado el Mundial de este verano y sus opciones de jugarlo.

Joan García valora las cualidades de Unai Simón, David Raya y Álex Remiro

En este sentido, Joan García ha comenzado apuntando que le "gusta ser un portero valiente e intentar ayudar en todo lo que pueda al equipo". Por otro lado, el portero del Barcelona habló de sus referentes: "Cuando vas creciendo vas viendo todos los porteros y con la selección, cuando estaba Casillas y Víctor Valdés, después ya cuando crecí un poco más con De Gea, me gustaba verlos y me fijaba en todos para intentar aprender". Además, el ex del Espanyol quiso describir a sus compañeros en la selección española: "De Unai me gusta mucho la calma que transmite y la tranquilidad en el juego. Yo creo que para un portero es importante transmitir calma y seguridad al equipo. De Raya me gusta mucho lo activo que es en todas las facetas del juego, que es un portero valiente y eso me gusta. De los que intentan ayudar en todo lo que puedan, ya sea el juego de pies, saliendo, en portería es rapidísimo también. Y de Remiro me gusta mucho el juego de pies que tiene y los reflejos. Es un gato en portería. Es muy rápido".

Joan García recordó la figura de su hermano y la importancia que tuvo para elegir su posición en el campo: "Él jugaba de portero y yo le iba a ver cada fin de semana. Un día decidí que quería ser como él, empezar en la portería y, a partir de ahí, creo que fue una buena decisión". Además, el portero del Barcelona desveló cómo se enteró de la noticia que entraba en la lista de Luis de la Fuente para estos amistosos ante Serbia y Egipto: "Tenía muchísimas ganas de tener la oportunidad de que me convocaran. Ha llegado ahora en esta convocatoria y la verdad que estoy con muchas ganas. Estaba en el gimnasio trabajando porque teníamos entrenamiento y un fisio se acercó con el móvil y me enseñó que estaba convocado y me dio un abrazo".

Joan García, con el foco en el Mundial de 2026

Por último, Joan García comentó sus sensaciones de cara al próximo Mundial y sus opciones de poder ser incluido en la lista de Luis de la Fuente, pese a la dura competencia que existe en la portería de la selección española: "Siempre que te convoquen en año de Mundial, supongo que estas más cerca de ir, pero al final voy a seguir igual que estos años, trabajando día a día, intentando mejorar y después esperar en verano a la oportunidad de ir y la suerte de que me convoquen sería un sueño para mí".

Las opciones que tiene Joan García para ir convocado al Mundial pasan por su papel con el Barcelona en este tramo final de temporada. Los de Hansi Flick tienen el objetivo de llegar lo más lejos posible en la UEFA Champions League, clasificados ya a cuartos de final, dónde se tendrán que enfrentar al Atlético de Madrid, en una eliminatoria con la ida en el Spotify Camp Nou y la vuelta en el Metropolitano. Además, el equipo azulgrana, con la presencia del meta de Sallent, aspiran a poder seguir siendo el líder de LaLiga hasta la jornada 38 y poder alzarse con el título.