Cucurella toma la voz cantante en la selección de Luis de la Fuente: "Sería mi primer Mundial y eso deja todo en el olvido"

El catalán ha sido uno de los protagonistas de la jornada en la concentración de la selección española. Y en la rueda de prensa ha analizado la revolución que ha sufrido el combinado español en los últimos dos años

Pese a las novedades que ha introducido Luis de la Fuente en su última convocatoria y aunque todavía quedan 80 días que comience el Mundial, hay nombres que se presentan como fijos para la lista definitiva que ofrecerá el riojano para la gran cita de este verano. Y uno de ello es el de Marc Cucurella.

El defensa del Chelsea se ha convertido ya en un clásico de 'La Roja' por méritos propios y ha llegado a la Ciudad del Fútbol esta semana con ganas de contagiar al resto de su hambre por conquistar el que sería el segundo Mundial de España.

Protagonista de la jornada de este martes al pasar por la rueda de prensa, el zaguero internacional lamentó el desgate que sufren los futbolistas con el calendario actual y las lesiones que provocan ausencias, aunque reconoció que todo queda en un segundo plano al lado de "la ilusión de jugar un Mundial", en su caso el primero.

Actualmente, la mitad de los integrantes que se proclamaron campeones de la Eurocopa 2024 ya no están. Y Cucurella tiene una explicación: "Al final es fruto de que estamos jugando muchos partidos. Algunos jugadores llevamos dos veranos sin parar y con este, si entramos en la lista, serían tres".

Pero pese a las lesiones que sufren durante la temporada fruto de dicho cansancio, Marc lo tiene claro: "Eso pasa factura, pero la ilusión de jugar un Mundial es único. Sería mi primera vez y eso deja todo en el olvido. Aún queda mucho para recuperar a piezas importantes de la selección y ojalá llegar con la máxima energía con todos nuestros jugadores".

El sueño de Cucurella es jugar el Mundial y alcanzar la final para reencontrarse con el estadio Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde se proclamó campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea el pasado verano.

"Sería mucho orgullo y un privilegio. Ojalá volver al estadio donde el año pasado conseguimos ser campeones. Sería un honor, significaría que estamos a un paso de la gloria. Deseamos que tras estos años trabajando llegue ese momento", dijo.

Tras la suspensión de la Finalissima ante Argentina, Cucurella reconoció que ha bromeado con su compañero Enzo Fernández, pero no dio importancia a ninguna declaración en la que se haya afirmado que España no quería jugar el encuentro.

"Lo decía de broma, teníamos muchas ganas de jugar. Era un tema que comentábamos mucho, pero por varios factores no se ha podido disputar. Ojalá nos encontremos en el Mundial, que seguro que será un gran partido", sentenció deseando un cruce futuro con Argentina, actual campeona del mundo.

Lamine Yamal, Marcos Llorente y Laporte, al margen

La selección española completó su primer entrenamiento de preparación de los amistosos ante Serbia y Egipto, con una sesión matinal en la Ciudad del Fútbol con Joan García, Víctor Muñoz, Cristhian Mosquera y Ander Barrenetxea como novedades y con la ausencia en el grupo de tres pesos pesados.

El seleccionador Luis de la Fuente, viendo el desgaste físico de sus 27 internacionales y alguna molestia, dio descanso el primer día de entrenamientos a Lamine Yamal, Marcos Llorente y Laporte. Los tres realizaron bicicleta estática en una banda del campo de entrenamiento donde se ejercitaron el resto de internacionales, antes de series de estiramientos y tratamiento fisioterapeútico en el interior de las instalaciones.