Dani Olmo valora la convocatoria de Joan García con la selección española: "La competencia siempre es sana"

El jugador del Barcelona destacó la "oportunidad" de poder defender la camiseta de España en un nuevo parón de selecciones, así como el debate en la portería de 'La Roja', su posición ideal y el regreso de Joan Laporta a la presidencia del club azulgrana

Dani Olmo ha sido convocado con España para el presente parón de selecciones, dónde 'La Roja' se verá las caras con Serbia y Egipto. El jugador del Barcelona, pese a no ser indiscutible con Hansi Flick, ha vuelto a recibir la llamada de Luis de la Fuente para los inminentes amistosos. De esta manera, el centrocampista de 27 años ha hablado sobre la llegada de Joan García y su primera convocatoria, así como el debate que se está generando por tener cuatro porteros en la concentración. Además, ha querido valorar la vuelta de Joan Laporta a la presidencia del club azulgrana.

Dani Olmo y su especial relación con Unai Simón

De esta manera, Dani Olmo ha explicado, en una entrevista en Radio Marca, sus sensaciones al volver a defender los colores de España: "Una oportunidad más de vestir la camiseta de mi país es un orgullo enorme. Es una oportunidad de seguir sumando internacionalidades, partidos, goles y victorias. Ahora tenemos la posibilidad de volver a jugar en Barcelona. Soy de Terrassa y que familiares que no pueden viajar tanto puedan venir a verme con esa camiseta es muy especial". Por otro lado, el centrocampista del Barcelona destacó su relación con Unai Simón y recuerda la acción en la final de la Eurocopa sacando un balón bajo palos: "Unai Simón y yo siempre lo recordamos. Cada vez que nos vemos me da las gracias, aún lo soñamos. Tenemos una relación espectacular. No solo conmigo, también con otros compañeros. Antes que rivales somos personas y amigos".

En este sentido, Dani Olmo habló sobre el debate en la portería de la selección española tras la llegada de Joan García: "Tenemos cuatro porterazos y todos van a sumar. La competencia siempre es sana". El catalán también aprovecho para comentar su estado de forma actual y su posición ideal dentro del campo: "Me siento muy bien, físicamente a tope y con ganas de más. Siempre he dicho que mi posición ideal es de ‘10’, detrás de un ‘9’ y cerca del área. He jugado de falso nueve, en banda e incluso de ‘8’ cuando el equipo lo ha necesitado. Creo que poder jugar en varias posiciones es una virtud".

Dani Olmo, sobre la vuelta de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona

Por otra parte, Dani Olmo, con el foco puesto también en el Barcelona, quiso alabar al Real Madrid: "Es el Madrid, nunca los puedes descartar. Tienen jugadores de nivel mundial y compiten muy bien, sobre todo en la Champions". Sobre la irrupción de nuevos futbolistas españoles, el centrocampista de 27 años apuntó que "habla muy bien del fútbol español que sigan apareciendo jugadores jóvenes a ese nivel".

Por último, Dani Olmo se expresó por la vuelta de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona y los problemas que hubieron el año pasado con su inscripción en la primera plantilla azulgrana: "Con el presi no había ninguna duda, estamos contentos de que vuelva y de que esté con nosotros otra vez. Fueron momento complicados. No es plato de buen gusto perderte algunos partidos por ese tipo de temas, pero tenía confianza en el club, en que se iba a arreglar".