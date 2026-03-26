Víctor Muñoz, sobre su primera convocatoria con España: "Te quedas bastante en shock porque no te lo terminas de creer"

El jugador de Osasuna, que se estrena en una lista de Luis de la Fuente, ha compartido sus sensaciones tras conocer la noticia, sus objetivos en 'La Roja'. Además, el extremo ha valorado su decisión de fichar por el equipo de Alessio Lisci y el posible regreso al Real Madrid

Víctor Muñoz es una de las sorpresas de esta temporada en LaLiga EA Sports. El extremo de Osasuna se marchó del Real Madrid el pasado verano para fichar por el equipo de Alessio Lisci, dónde está siendo uno de los fijos. Sus actuaciones y goles, seis hasta el momento, le han hecho entrar en su primera convocatoria con la selección española. De esta manera, el jugador de 22 años ha querido compartir sus sensaciones tras recibir la llamada de Luis de la Fuente y sus primeras impresiones desde la concentración de Las Rozas.

Víctor Muñoz, sobre el sueño del Mundial

De esta manera, Víctor Muñoz ha valorado, en una entrevista concedida a El Español, sus primeras sensaciones tras entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente: "Bueno, la verdad es que las primeras horas, y sobre todo en el momento en que me lo comunican, te quedas bastante en shock porque no te lo terminas de creer. Estoy muy agradecido al seleccionador por haberme traído aquí y, sobre todo, a mis compañeros y a la gente de mi club, que me ha ayudado a poder tener esta oportunidad". Sobre disputar el Mundial, el extremo de Osasuna ha afirmado que "es el sueño de cualquier jugador, pero me intento centrar en el día a día, ir paso a paso, cumpliendo etapas, partidos, ganando experiencia. Llevo muy poquito tiempo en la élite y me centro en el trabajo. Lo que tenga que venir, seguro que es bueno".

En este sentido, Víctor Muñoz destacó sus principales cualidades en el terreno de juego: Yo soy un jugador que siempre intento darlo todo en el campo, dejar la piel por el equipo y por los compañeros. Siempre intento ser un jugador vertical, aportar profundidad al equipo, desahogar en momentos en los que quizá al equipo le cuesta un poco más. Aquí también estoy aprendiendo mucho de los compañeros y de todo lo que me comenta el seleccionador. Estoy muy contento de estar aquí".

Por otro lado, el jugador de 22 años fue preguntado por un posible regreso al Real Madrid, que tiene una opción de recompra: "No, ni mucho menos. Estoy centrado en el equipo, en intentar ayudarlos, en escalar posiciones. Ahora estamos en una buena dinámica y me centro en mí, en mejorar, que aún tengo cosas que pulir. Eso es algo que en el futuro ya se verá, tampoco depende de mí. Estoy centrado en mi equipo y ahora aquí en la selección. No quiero pensar en eso ahora. Aún queda bastante temporada y tenemos retos importantes en los que tengo que estar centrado. Más adelante ya se verá".

Víctor Muñoz desvela contactos con el Milan

Víctor Muñoz habló de su decisión de fichar por Osasuna: "Desde el primer día que llegué a Pamplona me he sentido como en casa. Me han abierto las puertas tanto la gente del club como los aficionados. Estaba centrado en ese proyecto, que me ha ayudado a ir progresando. Estoy muy feliz con los compañeros, que son algo indispensable, ese grupo es fantástico. Estaba pensando en el equipo, en terminar bien la temporada, y no quería pensar en cosas de fuera. Más adelante ya se verá".

Por último, Víctor Muñoz confirmó contactos con el Milan: "Sí, es cierto que hubo contactos. Pero lo tenía bastante claro: en el momento en que tuve la propuesta de Osasuna, desde el primer día me hicieron ver cómo era el club y que podría ser lo mejor para mí. A día de hoy estoy cien por cien convencido de que tomé la mejor decisión". El canterano del Real Madrid comentó qué supondría ir convocado al Mundial: "La gente de aquí es gente muy normal que, al fin y al cabo, son los mejores. Seguro que va a ir genial. Para mí sería todo un orgullo poder estar allí con ellos y ayudarles en todo lo que haga falta".