España confirma amistoso ante Egipto en marzo tras la cancelación de la Finalissima: este sería el escenario del encuentro

La RFEF negocia con el Villarreal para que La Cerámica sea la sede de los amistosos ante Serbia y Egipto

La Selección de Egipto ha aceptado oficialmente la invitación de la RFEF para enfrentarse a la Selección Española de Fútbol el próximo 30 de marzo, cubriendo el hueco dejado por la cancelación de la Finalissima ante Argentina. La confirmación de Egipto permite a España reorganizar su ventana internacional de marzo y mantener la preparación de cara al Mundial de Fútbol 2026, asegurando que el equipo dirigido por Luis de la Fuente dispute partidos de calidad antes de la cita mundialista.

La Cerámica como sede principal

Tras la cancelación del encuentro en Doha, la RFEF inició negociaciones con el Villarreal CF para que el Estadio de la Cerámica pueda acoger uno o ambos amistosos de marzo. Este estadio moderno, con capacidad para 23.500 espectadores, ya ha albergado partidos de la selección española y cuenta con la infraestructura necesaria para organizar dos encuentros en apenas cuatro días.

La logística, la cercanía con Madrid y la experiencia en grandes eventos convierten a La Cerámica en una opción prioritaria, según informan fuentes de la Cadena SER y Fran Guaita.

Serbia, primer rival confirmado

El primer amistoso será contra Serbia el 27 de marzo, luego de que la federación serbia confirmara jugar como visitante tras la suspensión de su partido en Catar. Este encuentro permitirá a la selección española mantener su ritmo competitivo y ajustar detalles tácticos de cara al Mundial, especialmente tras la reciente eliminación de la Finalissima. La dupla de partidos, Serbia y Egipto, garantizará pruebas importantes para el cuerpo técnico y servirá como ensayo de distintas alineaciones y estrategias en un escenario real de competición.

Ajustes tras la suspensión de la Finalissima

La UEFA comunicó la suspensión de la Finalissima debido al conflicto en Oriente Medio y a la imposibilidad de reubicar el encuentro con tan poco tiempo. Esta situación obligó a la RFEF a reorganizar toda la ventana de marzo para garantizar que la selección española tenga partidos de preparación en territorio europeo.

La decisión de trasladar los amistosos a La Cerámica permite un entorno seguro, moderno y logísticamente viable, cumpliendo con los requisitos de la UEFA y de los protocolos organizativos internacionales.

Próximos pasos y confirmación oficial

Aunque Egipto ya dio el visto bueno, la RFEF continúa negociando detalles finales sobre sedes, horarios y logística. La planificación incluye coordinación con clubes locales, seguridad, medios de comunicación y disponibilidad del estadio. Con Serbia y Egipto como rivales, España asegura dos encuentros de preparación de alto nivel, fundamentales para ajustar la plantilla, evaluar nuevas incorporaciones y poner a prueba las tácticas de Luis de la Fuente antes del Mundial.